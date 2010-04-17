T24 - Beko Basketbol Ligi'nde derbi maçta Beşiktaş Cola Turka'yı 20 sayı geriden gelerek mağlup eden Galatasaray Cafe Crown'un antrenörü Cem Akdağ, sakatlığı bulunan Darius Washington'un kendi isteğiyle oynadığını ve çok iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.



Akdağ, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, kasığında 2 santim yırtık bulunan ABD'li oyuncu Washington'un 9 gündür idmana çıkmadığını belirterek, “Doktorlar oynarsa yırtığın derinleşebileceğini söylemesine karşın, Washington bugün kendi isteğiyle oynamak istedi. Muazzam bir performans gösterdi ve maçı koparacağı yerde kopardı” dedi.



Cem Akdağ, “Maçın başında fark olmasaydı, Washington'u oyuna almayacak mıydınız?” sorusu üzerine, “Maçın gelişimine göre davranacaktım, fakat farkın açıldığını gördüğümüzde, Washington'un oyuna girdiği anda bize ne vereceğini görmek istedim. Oyuna girdikten sonra şikayetçi olmadan katkıda bulununca, uzun süre oynattık. Sadece 3 periyotta dinlendirdim” diye konuştu.



Simas Jasaitis'in de 10 ribaunt, 23 sayıyla önemli katkı sağladığını anlatan Akdağ, “Jasaitis de çok iyi oynadı. Beşiktaş, sayı potansiyeli yüksek bir takım. Engin Atsür çok iyi bir oyuncu, onu tutmakta zorlandık. Ancak hücumdaki performansımız eski günler gibiydi. Bu da atmış olduğumuz sayıdan belli oluyor” dedi.



“Sanırım alt gruba gitme ihtimalimiz kalmadı” diyen Cem Akdağ, “Kalan iki maçı kazandığımızda takdirde play-off'a kalma ihtimalimiz olduğu söyleniyor. İki maçı kazanmak için bütün çabamızı ortaya koyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.





Evren: Ligde kalmayı garantilediler



Galatasaray Cafe Crownlu oyuncu Evren Büker ise bu galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini söyledi.



Beşiktaş Cola Turka'nın çok yüzdeli oynadığını ve ilk periyotta 30 sayı yediklerini belirten Evren, “İlk yarının sonunda farkı indirdik ve yaptığımız başarılı alan savunmasıyla Beşiktaş'ı yakaladık. Seyircinin desteği gücümüze güç kattı. Bu galibiyetle matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledik. İki maçı kazandığımız takdirde play-off'da yer alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Evren, sakatlığına rağmen oynayan Washington'un takımı ateşlediğini ifade ederek, “Washington sakattı ve hafta boyunca idman yapmadı. Ancak bugün performansıyla takımı ateşleyen oyuncu oldu. Jasaitis de Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri. İnanılmaz mücadele ediyor, kendini yerden yere atıyor” dedi.

