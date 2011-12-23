T24 LogoT24 Logo
Spor

Ligde ilk yarı perdesi kapandı ANKARA (A.A)

23 Aralık 2011 01:25

-Ligde ilk yarı perdesi kapandı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 futbol sezonunun 17 haftalık ilk devresi bugün yapılan 4 maçla tamamlandı. Galatasaray, sezonun ilk yarısını 37 puanla lider tamamladı. Ligde sezonun son haftası olan 17. hafta mücadelesi bugün yapılan maçlarla tamamlandı. İstanbul'da konuk ettiği Manisaspor'u 64. dakikada Selçuk'un serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenen Galatasaray, devreyi de lider tamamlamayı başardı. 10 yıl aradan sonra devreyi lider bitiren sarı-kırmızılılar, 37 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer aldı. Liderin takipçisi Fenerbahçe, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaştı. İki takımın da gol yollarında etkili olamadığı karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 35'e taşırken, ligin ilk devresini de ikinci sırada tamamladı. Haftanın diğer karşılaşmalarında ise Kayserispor, ligde sıkıntılı günler geçiren Ankaragücü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0, Sivasspor da evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-2 yendi. Mersin İdmanyurdu ise konuk ettiği Eskişehirspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda ise Trabzonspor, sahasında Orduspor'u 4-1 yendi. Altı haftalık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerin gollerini 22. dakikada Halil, 33 (penaltıdan), 42 ve 76. dakikada Burak atarken, Orduspor'un tek golünü ise 89. dakikada Hakan Özmert kaydetti. Gençlerbirliği ise 8. dakikada Yasin, 24 ve 43. dakikada Tum ile 73. dakikada Zec'in attığı gollerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, İstanbul'da konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 37. dakikada Almeida'nın attığı tek golle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı.  Diğer bir maçta ise Gaziantepspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantepspor'un gollerini 32. dakikada Olcan ve 66. dakikada El Yasa kaydederken, konuk takımın gollerini de 56. dakikada Bangura ve 85. dakikada Ozan İpek attı. Bu hafta yapılan maçların ikisi golsüz, bir karşılaşmada 2-2 eşitlikle tamamlanırken diğer 6 karşılaşma ise evsahibi takımların üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor'un 3-2 kazandığı Samsunspor ve Trabzonspor'un 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Orduspor maçları haftanın ''en gollü'' karşılaşmaları oldu. Futbolseverler bu hafta 7 maçta 23 kez gole tanıklık etti. -Puan durumu- */ TAKIMLAR                          O   G   B   M   A   Y    AV    P ------------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY A.Ş.              17  11   4   2  27  11    16    37 2. FENERBAHÇE A.Ş.               17  10   5   2  24  14    10    35 3. BEŞİKTAŞ A.Ş.                 17   9   5   3  25  17     8    32 4. ESKİŞEHİRSPOR                 17   9   3   5  19  15     4    30 5. GENÇLERBİRLİĞİ                17   8   4   5  25  20     5    28 6. MERSİN İDMAN YURDU            17   7   6   4  20  16     4    27 7. KAYSERİSPOR                   17   8   1   8  21  17     4    25 8. TRABZONSPOR A.Ş.              17   6   6   5  24  21     3    24 9. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR           17   6   6   5  21  20     1    24 10. MANİSASPOR                   17   6   6   5  16  16     0    24 11. SİVASSPOR                    17   6   6   5  26  29    -3    24 12. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR     17   5   6   6  13  16    -3    21 13. BURSASPOR                    17   4   7   6  18  18     0    19 14. ORDUSPOR                     17   4   5   8  14  21    -7    17 15. GAZİANTEPSPOR                17   3   7   7  14  18    -4    16 16. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR    17   3   3  11  18  27    -9    12 17. SAMSUNSPOR                   17   2   6   9  12  22   -10    12 18. MKE ANKARAGÜCÜ               17   1   4  12  15  34   -19     7 /*

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24