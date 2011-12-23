-Ligde ilk yarı perdesi kapandı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 futbol sezonunun 17 haftalık ilk devresi bugün yapılan 4 maçla tamamlandı. Galatasaray, sezonun ilk yarısını 37 puanla lider tamamladı. Ligde sezonun son haftası olan 17. hafta mücadelesi bugün yapılan maçlarla tamamlandı. İstanbul'da konuk ettiği Manisaspor'u 64. dakikada Selçuk'un serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenen Galatasaray, devreyi de lider tamamlamayı başardı. 10 yıl aradan sonra devreyi lider bitiren sarı-kırmızılılar, 37 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer aldı. Liderin takipçisi Fenerbahçe, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaştı. İki takımın da gol yollarında etkili olamadığı karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 35'e taşırken, ligin ilk devresini de ikinci sırada tamamladı. Haftanın diğer karşılaşmalarında ise Kayserispor, ligde sıkıntılı günler geçiren Ankaragücü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0, Sivasspor da evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-2 yendi. Mersin İdmanyurdu ise konuk ettiği Eskişehirspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda ise Trabzonspor, sahasında Orduspor'u 4-1 yendi. Altı haftalık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerin gollerini 22. dakikada Halil, 33 (penaltıdan), 42 ve 76. dakikada Burak atarken, Orduspor'un tek golünü ise 89. dakikada Hakan Özmert kaydetti. Gençlerbirliği ise 8. dakikada Yasin, 24 ve 43. dakikada Tum ile 73. dakikada Zec'in attığı gollerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, İstanbul'da konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 37. dakikada Almeida'nın attığı tek golle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı. Diğer bir maçta ise Gaziantepspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantepspor'un gollerini 32. dakikada Olcan ve 66. dakikada El Yasa kaydederken, konuk takımın gollerini de 56. dakikada Bangura ve 85. dakikada Ozan İpek attı. Bu hafta yapılan maçların ikisi golsüz, bir karşılaşmada 2-2 eşitlikle tamamlanırken diğer 6 karşılaşma ise evsahibi takımların üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor'un 3-2 kazandığı Samsunspor ve Trabzonspor'un 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Orduspor maçları haftanın ''en gollü'' karşılaşmaları oldu. Futbolseverler bu hafta 7 maçta 23 kez gole tanıklık etti. -Puan durumu- */ TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY A.Ş. 17 11 4 2 27 11 16 37 2. FENERBAHÇE A.Ş. 17 10 5 2 24 14 10 35 3. BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 9 5 3 25 17 8 32 4. ESKİŞEHİRSPOR 17 9 3 5 19 15 4 30 5. GENÇLERBİRLİĞİ 17 8 4 5 25 20 5 28 6. MERSİN İDMAN YURDU 17 7 6 4 20 16 4 27 7. KAYSERİSPOR 17 8 1 8 21 17 4 25 8. TRABZONSPOR A.Ş. 17 6 6 5 24 21 3 24 9. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 17 6 6 5 21 20 1 24 10. MANİSASPOR 17 6 6 5 16 16 0 24 11. SİVASSPOR 17 6 6 5 26 29 -3 24 12. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 17 5 6 6 13 16 -3 21 13. BURSASPOR 17 4 7 6 18 18 0 19 14. ORDUSPOR 17 4 5 8 14 21 -7 17 15. GAZİANTEPSPOR 17 3 7 7 14 18 -4 16 16. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 17 3 3 11 18 27 -9 12 17. SAMSUNSPOR 17 2 6 9 12 22 -10 12 18. MKE ANKARAGÜCÜ 17 1 4 12 15 34 -19 7 /*