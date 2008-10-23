Ligde 9, 10 ve 11. hafta programı



Turkcell Süper Lig'de 9. 10. ve 11. hafta oynanan maçların programı Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.







Turkcell Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta maçlarının programı belli oldu.







Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcel Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:







9. HAFTA



1 Kasım Cumartesi:



14.00 Hacettepe-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Kayserispor-Beşiktaş (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)





2 Kasım Pazar:



14.00 Kocaelispor-Ankaragücü (İsmetpaşa)



14.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)



14.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Atatürk)



14.00 Sivasspor-Denizlispor (4 Eylül)



15.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe (Eskişehir Atatürk)



19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Ali Sami Yen)







10. HAFTA



7 Kasım Cuma:



20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (BJK İnönü)





8 Kasım Cumartesi:



14.00 Antalyaspor-Sivasspor (Antalya Atatürk)



15.00 Ankaragücü-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)



19.00 Trabzonspor-Hacettepe (Hüseyin Avni Aker)





9 Kasım Pazar:



14.00 Denizlispor-Kayserispor (Denizli Atatürk)



14.00 Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büşükşehir Belediyesi Atatürk)



14.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Yenikent)



14.00 Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kamil Ocak)



19.00 Fenerbançe-Galatasaray (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)







11. HAFTA



14 Kasım Cuma:



20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)







15 Kasım Cumartesi:



14.00 Kocaelispor-Denizlispor (İsmetpaşa)



19.00 Fenerbahçe-Ankaraspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)







16 Kasım Pazar:



14.00 Hacettepe-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)



14.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



14.00 Sivasspor-Konyaspor (4 Eylül)



14.00 Eskişehirspor-Ankaragücü (Eskişehir Atatürk)



15.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Atatürk)



19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Sami Yen)

