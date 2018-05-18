Ligde 6 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, şeytanın bacağını kırarak ligi bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Ligde altı maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor seyircisi önünde oynadığı son maçı 3-2 kazanarak sezonu galibiyetle kapattı. Kayserispor ise ligde oynadığı son beş maçı kaybederek sezonu mağlubiyetle tamamladı.

Hafta arasında teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktörlük görevine gelen Ertuğrul Sağlam ise bu maçta takımın başında yer almadı. Sağlam maçı tribünden izledi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı öncesinde, 88 yaşında hayatını kaybeden FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Güray Vural'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Mendes'in kafayla vurduğu top auta çıktı. 22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda,top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 38. dakikada ev sahibi takım, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin pasında topla buluşan Dening'in ceza sahası dışından vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0. Evkur Yeni Malatyaspor, 75. dakikada Adem Büyük'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Kayserispor 81. dakikada Nikola Stojiljkovic'in golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1. Karşılaşmanın 90. dakikasında Ryan Mednes farkı 1'e indirsede kalan bölümöde başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun son karşılaşmasında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek 2017-2018 sezonu galibiyetle tamamladı.

6 maçlık galibiyet hasretine ligin son maçında son veren Evkur Yeni Malatyaspor sezonu 43 puanda tamamlarken, Kayserispor da sezonu 44 puanla tamamladı.