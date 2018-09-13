Ligde 5. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
15 Eylül Cumartesi
17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor: Volkan Bayarslan
20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe-Kayserispor: Arda Kardeşler
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
17 Eylül Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya