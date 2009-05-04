Ligde 31. hafta programı



Turkcell Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı açıklandı.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Gaziantepspor maçının dışındaki tüm karşılaşmalar, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.



Turkcell Süper Lig'de saat 19.00'da başlayacak 31. hafta maçlarının programı şöyle:



9 Mayıs Cumartesi

Kocaelispor-Trabzonspor (İsmetpaşa)

Fenerbahçe-Denizlispor (Şükrü Saracoğlu)

Gençlerbirliği-Hacettepe (Ankara 19 Mayıs)

Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (4 Eylül)

Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)

Eskişehirspor-Antalyaspor (Eskişehir Atatürk)

Galatasaray-Ankaragücü (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Ankaraspor-Beşiktaş (Yenikent ASAŞ)



