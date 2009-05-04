Ligde 31. hafta programı

Turkcell Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı açıklandı.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Gaziantepspor maçının dışındaki tüm karşılaşmalar, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Turkcell Süper Lig'de saat 19.00'da başlayacak 31. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Mayıs Cumartesi
Kocaelispor-Trabzonspor (İsmetpaşa)
Fenerbahçe-Denizlispor (Şükrü Saracoğlu)
Gençlerbirliği-Hacettepe (Ankara 19 Mayıs)
Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (4 Eylül)
Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)
Eskişehirspor-Antalyaspor (Eskişehir Atatürk)
Galatasaray-Ankaragücü (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Ankaraspor-Beşiktaş (Yenikent ASAŞ)