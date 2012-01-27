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Spor

Ligde 23. haftanın perdesi yarın açılıyor İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 14:18

-Ligde 23. haftanın perdesi yarın açılıyor İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın perdesi yarın açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 23. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: Yarın: 16.00 Medical Park Antalyaspor-Gençlerbirliği (Mardan Antalyaspor) 19.00 Bursaspor-Galatasaray: (Bursa Atatürk-Seyircisiz) 29 Ocak Pazar: 13.00 Eskişehirspor-Orduspor (Eskişehir Atatürk) 13.00 Samsunspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs) 13.00 Kardemir Karabükspor-Manisaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Ankaragücü-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs-Seyircisiz) 16.00 Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak) 19.00 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)  30 Ocak Pazartesi: 20.00 Kayserispor-Beşiktaş (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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