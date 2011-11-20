-Ligde 209 gün sonra gelen galibiyet ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 209 gün sonra 3 puanla tanıştı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son olarak geçen sezonun 30. haftası olan 24 Nisan 2011'de deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Ümit Kurt, Turgut Doğan Şahin, Fatih Tekke ve Droga Gabriç'in golleriyle 4-1 yenen başkent temsilcisi, geçen 208 günde galibiyet hasreti çekiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin ardından 2010-2011 sezonunun 31. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile 0-0'lık, 32. haftada Sivasspor deplasmanında 1-1'lik skorlar ile berabere kalan sarı-lacivertliler 33. haftada karşılaştığı Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olmuştu. Ligin son haftasında yine sahasında karşılaştığı Medikal Park Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan başkent temsilcisi, sezonu 41 puanla 13. sırada tamamlayarak 4 haftalık galibiyet hasretini yeni sezona bırakmıştı. Spor Toto Süper Lig 2011-2012 sezonuna sıkıntılı günler yaşayarak başlayan Ankagücü, ilk 10 haftada beklediği galibiyeti bir türlü alamadı. Ligin ilk haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle başlayan sarı-lacivertliler 10 haftalık süreçte bir türlü 3 puanı hanesine yazdırmayı başaramadı. Ligin 11. haftasına girilirken oynadığı 10 maçta sadece 2 beraberlikle ligin dibine demir atan sarı-lacivertliler, büyük önem verdikleri Kardemir Karabükspor maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, 209 günlük hasrete de son vermiş oldu.