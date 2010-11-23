-LİGDE 13. HAFTAYI LİDER GEÇMEK ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Futbolda Süper Lig'in son 20 sezonunda 13. haftayı lider geçen 10 takımın, sezon sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardığı dikkati çekiyor. 1990-1991 sezonundan itibaren 13. haftaya lider giren takımların 10'u, sezonu mutlu sonla noktalarken, 1992-1993 sezonunun 13 haftalık bölümü ise bu sezon olduğu gibi 3 büyük kulüp adına başarısız geçti. 1992-1993 sezonunun ilk 2 haftasını Kocaelispor lider olarak geçerken, 3. haftayı Altay, 4. haftayı Trabzonspor, 5 ve 6. haftayı Bursaspor liderlik koltuğunda tamamladı. 7. haftadan itibaren ilk sırayı yeniden eline geçiren Kocaelispor, bu başarısını 13. hafta sonuna kadar sürdürmeyi başardı. Buna karşın, ilk 13 haftada liderlik koltuğuna hiç oturamayan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olma başarısı gösterdi. -13. HAFTA LİDERLİĞİ 10 TAKIMA YARADI- Süper Lig'de son 20 yıllık süreçte 13. haftayı lider geçen 10 takım, bu başarısını sezon sonuna kadar sürdürerek sezonu şampiyon tamamladı. 1991-1992 sezonunda Beşiktaş, 1993-1994 sezonunda Galatasaray, 1994-1995 sezonunda Beşiktaş, 1996-1997, 1999-2000 ve 2001-2002 sezonlarında Galatasaray, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda Galatasaray, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ve 2007-2008 sezonunda Galatasaray, 13. haftaları liderlik koltuğunda geçti ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. -3 BÜYÜKLER İÇİN BİR İLK- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, son 20 yıl göz önüne alındığında, ilk kez 13. haftada ilk 3 takım arasında kendilerine yer bulamadı. 1990-1991 sezonundan itibaren 13. hafta maçları sonunda puan sıralamasının ilk 3 basamağında, bu üç takımdan biri kendisine yer bulurken, bu sezon tam tersi bur durum yaşandı. Bu sezonun 13. hafta maçları sonunda Fenerbahçe 24 puanla dördüncü, Beşiktaş 21 puanla altıncı, Galatasaray da 17 puanla onuncu sırada bulunuyor.