Lig TV'nin adı değişiyor

2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun spor kanalı Lig TV'nin ismi değişerek BeIN Sports olacağı bildirildi.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.