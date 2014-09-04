'Lig TV beni eşek yerine koyuyor'

Lig TV’nin reklam politikasını eleştiren Sabah yazarı Hıncal Uluç, TRT, Anadolu Ajansı ve RTÜK gibi medya kurumlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a çağrıda bulunarak, “Sayın Akdoğan, bu yazı doğrudan size.. Milyonlarca futbol seyircisinin ekran önünde deliye dönmesini, yukarda söyledim, eşek yerine konmasını siz önleyebilirsiniz.. Size bağlı RTÜK adlı kurumu, çalışmaya davet ederek” dedi.

Maç öncesinde, esnasında ve sırasında reklamların yayınlanmasından şikayetçi olan Uluç, “Bizi eşek yerine koyup ekrana gelen, bizi çıldırtan o reklam rezilliğinin her saniyesinden RTÜK komisyon alıyor.. Yüzde beş.. Ne kadar çok reklam, o kadar çok yüzde beş” diye konuştu.

Hıncal Uluç, “Milyonların gönlünü bir anda kazanmak istiyorsanız, bu TV reklamları rezaletine el koyun.. Sorun sadece maç yayınları reklamları değil. Komisyoncu RTÜK'ün göz yummasıyla, aslında her televizyonun her yayını, seyirciyi çıldırtma düzeni.. Onları da ayrı yazacağım” görüşünü dile getirdi.

Hıncal Uluç’un, Sabah gazetesinin bugünkü (4Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Yeni Türkiye'de ‘Temiz Ekran’da maç!” başlıklı yazısı şöyle:

“Yeni Türkiye'de ‘Temiz Ekran’da maç!”

Bu yazıyı aslında ligler başlarken yazmam gerekirdi. Ama o zaman yazsam, suya yazılmış olacaktı. Geçen sene gördük. Ne televizyonlardan sorumlu başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın, ne Spor Bakanının, ne Futbol Federasyonu Başkanının, ne de Yayıncı Kuruluşun kılı kıpırdamadı. Rezil, iğrenç, çirkin, seyirciyi eşek yerine koyan, o aç gözlü, o doymaz yayınlar pervasız, hatta daha da azarak devam etti.

Bekledim ki, sloganı "Yeni Türkiye" olan, yeni hükümet kurulsun.. Belki, ekranlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı değişir de, derdimizi Marko Paşa'ya değil, "Yeni" Bakana anlatırız.

Davutoğlu kabinesi açıklandı. Ardından başbakan yardımcılarının görev alanları belirlendi..

..ve umut doğdu.. RTÜK ve TRT başta yayınların sorumlusu Başbakan Yardımcısı, kabineye yeni giren Yalçın Akdoğan oldu..

Sayın Akdoğan, bu yazı doğrudan size.. Milyonlarca futbol seyircisinin ekran önünde deliye dönmesini, yukarda söyledim, eşek yerine konmasını siz önleyebilirsiniz.. Size bağlı RTÜK adlı kurumu, çalışmaya davet ederek..

Sayın Akdoğan,

Sizden ricam.. Büyükelçiliklerimizi araya koyarak temin edebilirsiniz..

Uygar ülkelerden, mesela, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan naklen yayınlanmış birer maç bandı istetin. Danışmanlarınız izlesinler. Bir de LigTV adı verilen soyguncu gurubun yayınladığı mesela Fenerbahçe- Karabük maçının yayın bandını alıp, onu da izlesinler..

O zaman, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya neden "Uygar" ülke, LigTV'ye neden "Soyguncu" dediğimi anlayacaklar..

LigTV bana maçları satıyor, sayın bakan.. DigiTurk'e abone olmam yetmiyor. LigTV'yi ayrıca satın alıyorum, ama sattıkları mal bozuk.. Senelerdir bozuk.. Bozuk malı satmak, ısrarla inatla satmak soygunculuk değil mi?. Adamlar tekel.. Ben de eşek yerine konduğumu bile bile, bu rezil yayınları izlemek zorundayım, çarem yok..

Sayın Bakan,

Bu işin asıl sorumlusu, size bağlı olan RTÜK!.. Bir rezil reklam yönetmeliği yapmış.. Delik deşik ediyor, ekran başındaki seyirciyi çıldırtıyorlar.. RTÜK açıklama yapıyor..

"Efendim açık kapı buluyorlar.."

Yahu tokmak elinde, çiviler cebinde.. Öyle çak ki, açık bulamasınlar..

Ama RTÜK açık kapı bulunmasından memnun.. Çünkü Sayın Bakanım, bizi eşek yerine koyup ekrana gelen, bizi çıldırtan o reklam rezilliğinin her saniyesinden RTÜK komisyon alıyor.. Yüzde beş.. Ne kadar çok reklam, o kadar çok yüzde beş..

İşin sırrı bu..

Sayın Bakanım,

RTÜK'ün bir reklam yönetmeliğini alın. Canlı yayınlarla ilgili hükümlere bakın.. Bir de yayına bakın.. O baştan savma yönetmelik bile hiçe sayılıyor. RTÜK'ün umurunda değil..

Fenerbahçe- Karabük maçından notlar vereyim..

Maç 19.00'da başlayacak.. Çeyrek kala televizyonu açıyorsunuz ki, takımları öğrenesiniz, havaya bakasınız, siz de havaya giresiniz.. Nerde.. Maç öncesi tüm dakikalar reklamlara satılmış..

Milli marş çalınırken, marşa saygıdan yayın yapıyorlar zorla.. Marşın ardından bir Fair Play sahnesi var.. Bir takımın bütün oyuncuları, öbür takım oyuncularının önünden geçip el sıkışacak.. FİFA bunu niye istiyor..

Dünya seyircilerine örnek olsun diye.. Bizde bu görüntü yasak. Anında kesilip reklama giriliyor..

Sonra maç başlıyor. Maç boyu bir tek avut atışı göremiyorsunuz. Çünkü top avuta çıkar çıkmaz, genel kamera geçilip Kapalı Tribün gösteriliyor ki, üzerine hareketsiz reklam binsin.. Avut atılırken kale önünde olay çıksa, ya da top kaptırılsa, gol olsa kaçıracaksınız. 90 dakikalı maçta avut kadar reklam biniyor, canlı yayına. Kapalı tribün tarafında taç oldu mu, gene ayni sabit görüntü ve gene reklam.. Maç izleme zevkinizin içine tükürülüyor.. Reklam arası maç izler hale düşüyorsunuz.. Yetmiyor.. Hakemin her düdüğü sezonluk satılmış..

Biri sakatlandı mı, sigorta reklamı.. Maçın bitiş düdüğüne bile reklam biniyor Sayın Bakanım, "Hakem bitti DYO" diye..

Ve maç bittiğinde en kritik, en merak edilen sahneler var, sahada, tribünde. Maçına göre gerginlikler, duygusal anlar.. Bizde görmeniz mümkün değil. Anında reklama giriyor, Lig TV çünkü..

Maçın başı reklam, ortası reklam, sonu reklam.. Maç boyu altı, üstü reklam..

Bu maç boyu ekranı kirleten reklamlara yer olsun diye, seyircinin ekrana bağlanmasını sağlayacak istatistiklerin çoğu verilmiyor. Maç yayıncılığı en kötü şekilde yapılıyor ki, hanı iştiha ile yenen reklamlara daha çok yer açılsın..

Dahası.. Spikerin maçı bırakıp reklam yapması, tanıtım yapması da var, bizde..

Sayın Bakanım,

Milyonların gönlünü bir anda kazanmak istiyorsanız, bu TV reklamları rezaletine el koyun.. Sorun sadece maç yayınları reklamları değil. Komisyoncu RTÜK'ün göz yummasıyla, aslında her televizyonun her yayını, seyirciyi çıldırtma düzeni.. Onları da ayrı yazacağım..

Yeni Türkiye'nin simgesi, yeni televizyonlar olsun Sayın Bakanım.. Bir işaretinizle bu rezillik bir günde biter, kirli ekranlar kapanır, tertemiz ekranlar açılır..

Siz de öyle puan alırsınız ki, tahmin edemezsiniz!..