-Lig tarihinin en farklı skoru BJK'dan İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Bu sezon 54 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de, şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 53 sezonu geride kalan ligde, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, tarihsel galibiyete imza attı. Beşiktaş'ın tarihe geçen en farklı skorlu galibiyetiyle birlikte, lig tarihinde şimdiye dek 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden ikisinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor. Öte yandan, ligde son 14 sezonda yapılan maçların hiçbirinde, takımlar birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı. -Tarihe geçen maç- Lig tarihinde şimdiye kadarki en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı. Ali Sami Yen Stadı'nda, 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde, yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada, tarihsel bir zafere ulaştı. Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı. -FB ve TS 8 farka ulaşamadı- Fenerbahçe ve Trabzonspor ise lig tarihinde şimdiye dek 8 farklı galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, ligdeki en farklı skorlu galibiyetlerini 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-1998 sezonunda Şekerspor'u, 2004-2005 sezonunda Kayserispor'u, 2008-2009 sezonunda da Hacettepe'yi aynı skorla 7-0, 1993-1994 sezonunda Samsunspor'u, 1994-1995 sezonunda da Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı. Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u, geçen sezon da Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek, şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetini tattı. -Ankaragücü'nün ilginç rekoru- Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet, hem de yenilgi alan tek takım olarak da Türk futbol tarihine geçti. Ankaragücü, 1992-1993 sezonunda kendi evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine sahasında bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi. Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 yitirerek, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerine bir yenisini ekledi.