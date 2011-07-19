Lig takvimini savcının göndereceği belgeler belirleyecek

T24- UEFA ile yapılan görüşme sonrasında bugün yeniden toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, soruşturmayla ilgili belgelerin savcılık tarafından yarın kendilerine iletilmeye başlayacağını belirterek, liglerin ertelenip ertelenmemesine bu belgelerin incelenmesinden sonra karar verileceğini söyledi. Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının ertelendiğini belirten Aydınlar, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar konusunda da şu anda bir değişiklik olmayacağını kaydetti.



Futbolda şike soruşturması kapsamında alacağı kararlar beklenen Türkiye Futbol Federasyonu’nun toplantısı saat 16.00’da başladı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantı sonrasında Futbol Federasyonu'nun İstanbul İstinye'deki merkez binasının önünde yapılan açıklamada Başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın yanı sıra Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyesi Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu.



Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcılığından yarından itibaren belgelerin kendilerine ulaştırılmaya başlayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:





'UEFA'nın güvencesi bizimle'





''Bu nedenle liglerin ve Bank Asya 1. Lig'in ertelenip ertelenmeyeceği konusuna en kısa sürede, belgeleri gördükten sonra, bilahare karar vereceğiz. Dün hepinizin bildiği gibi UEFA ile Cenevre'de bir görüşme yapılmıştı. Arkadaşlarımız Cenevre'ye gitmişlerdi. UEFA'nın da bu konuda desteği ve güvencesi bizimle birlikte. Bugün aldığımız kararlar bu kadar.''



Kupa maçının ileri bir tarihe bırakıldığını ifade eden Aydınlar, karşılaşmanın ne zaman oynanacağına ilişkin soruya, ''Tarih belli değil'' yanıtını verdi.



Beşiktaş'ın kupayı iade kararı hatırlatılarak bu konuda karar alıp almadıklarının sorulması üzerine Aydınlar, ''Bu Beşiktaş'ın aldığı bir karar. Bu karara saygı duyuyoruz ama soruşturma sonuçlanıncaya kadar bizim yapacağımız bir şey söz konusu değil'' dedi.





Savcılık belgeleri incelenecek





Aydınlar, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinden yapılan açıklamalara yönelik, ''Ben sert eleştiri görmedim. Kendi beklentilerini yansıtıyor. Açıklamaları bu çerçevede değerlendiriyoruz. Biz acele karar alalım demiyoruz. Yanlış karar almamak istiyoruz. Doğru karar almak istiyoruz. Şu ana kadar elimize ulaşmış belge yok. Yarından itibaren belgeler bize geliyor. Dolayısıyla biz yarından itibaren bu süreç hakkında daha sağlıklı konuşabiliriz. Ne kadar sürede bitebilir, ne kadar evrak gelecek, yarın gelen evraklarla belgeler bir seferde mi bize gelecek yoksa peyder pey mi bize gelecek? Bunu gördükten sonra karar alacağız'' ifadesini kullandı.



Kararlarını belgeleri gördükten sonra vereceklerini vurgulayan Aydınlar, ''Biz Yönetim Kurulu'ndan, İcra Kurulu'na yetki aldık. Erteleme yapacaksak ne kadar erteleme yapacağımızı en kısa sürede açıklayacağız'' diye konuştu.





'Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli'





Aydınlar, Avrupa kupası karşılaşmalarına ilişkin Futbol Federasyonunun 31 Mayıs'ta hangi takımların katılacağını UEFA'ya bildirdiğini hatırlatarak, şöyle dedi:



''UEFA da bu takvimde değişiklik yapmayacağını dün bize belirtmiştir. Avrupa'ya gidecek takımlar mevcut takımlarımızdır. Bundan değişiklik yapılması söz konusu değildir. Soruşturma aşamasında bu takımlardan suçlu olan varsa, eğer cezaya uğrayacak olan varsa onun değerlendirmesini UEFA o kulüp nezdinde yapacaktır.''



Savcılıktan gelen belgelerin Futbol Federasyonuna ''şifreli'' geleceği iddiasının doğru olmadığına dikkati çeken Aydınlar, ''Bize belgelerin nasıl geleceğini bilmiyoruz. Ancak şifreli belge gelmesi söz konusu olmaz. Biz bununla bir çalışma düzeni hazırladık, bu çalışma düzeni içinde incelemelerimiz devam edecek'' diye konuştu.



Küme düşürme seçeneğinin halen masada olup olmadığına ilişkin soruya ise Aydınlar, ''Soruşturma henüz başlamış değil. Belgeler bize geldikten sonra, 'Küme düşme olacak mı olmayacak mı?' buna karar vereceğiz. Bizim şu aşamada fikir yürütebilmemiz mümkün değil'' ifadesini kullandı.



Aydınlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşüp görüşülmediği konusuna ise SPK ile görüştüklerini ancak şike soruşturması konusunda görüşmelerinin olmadığını kaydetti.





