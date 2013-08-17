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Spor

Lig sessiz başladı: Antalyaspor 0 - Kayseri Erciyesspor 0

Süper Lig'in açılış maçında gol sesi çıkmadı, Medical Park Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor'la 0 - 0 berabere kaldı

17 Ağustos 2013 09:08

 

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Medical Park Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor maçı golsüz berabere sonuçlandı.
47. dakikada karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan Kayseri Erciyesspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Randal Azofeifa'nın uzaktan sert şutunda kaleci Hakan meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı. 
52. dakikada kırmızı-beyazlı takımın geliştirdiği atakta Diarra'nın pasında topla buluşan Aissati'nin ceza sahasının dışından bekletmeden vuruşunda kaleci Bojan gole izin vermedi.
78. dakikada konuk takım oyuncusu Yasin Öztekin'in ceza sahasına ortasında Mandjeck'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 
Maçın 82. dakikasında Kayseri Erciyesspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla ceza alanı içinde buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda kaleci Hakan'dan dönen topu Uğur İnceman kafayla gondererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Ligde sezonun ilk maçı 0-0 sona erdi.

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