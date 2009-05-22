Lig şampiyonu kim olacak?

CNNTÜRK'te yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk olan Milliyet Spor Yazarı Rıdvan Dilmen, ligdeki son durumu değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'den lig değerlendirmesi - VİDEO
Bu hafta Beşiktaş'ın ve Sivasspor'un ev sahibi olduklarını belirten Dilmen, iki takımın da favori olduğunu dile getirdi. Beşiktaş ve Sivasspor'un bu hafta yenilmeyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, şampiyonluk düğümünün son haftaya kalacağını söyledi.
Fenerbahçe-Konyaspor maçının öneminin altını çizen Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Konyaspor'u yenmesi halinde, son hafta Beşiktaş ile oynayacak Denizlispor'un ligde kalmayı garantileceğini belirtti. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen, yüzde ile 3 takımı sıraladı:
Beşiktaş: Yüzde 60
Sivasspor: Yüzde 30
Trabzonspor: Yüzde 10
Ayşenur Arslan'ın Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile ilgili sorduğu soruya Rıdvan Dilmen esprili bir yanıt verdi. Derbinin muhtemelen 0-0 başlayacağını belirten Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini söyledi. Siyah-beyazlıların işi son maça taşıyabileceğini belirtti. Maçın her iki ekip için de kolay olmayacağını sözlerine ekledi.