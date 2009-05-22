Lig şampiyonu kim olacak?

Bu hafta Beşiktaş'ın ve Sivasspor'un ev sahibi olduklarını belirten Dilmen, iki takımın da favori olduğunu dile getirdi. Beşiktaş ve Sivasspor'un bu hafta yenilmeyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, şampiyonluk düğümünün son haftaya kalacağını söyledi.Fenerbahçe-Konyaspor maçının öneminin altını çizen Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Konyaspor'u yenmesi halinde, son hafta Beşiktaş ile oynayacak Denizlispor'un ligde kalmayı garantileceğini belirtti.Beşiktaş: Yüzde 60Sivasspor: Yüzde 30Trabzonspor: Yüzde 10Ayşenur Arslan'ın Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile ilgili sorduğu soruya Rıdvan Dilmen esprili bir yanıt verdi. Derbinin muhtemelen 0-0 başlayacağını belirten Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini söyledi. Siyah-beyazlıların işi son maça taşıyabileceğini belirtti. Maçın her iki ekip için de kolay olmayacağını sözlerine ekledi.