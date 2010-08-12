Lig maçları 1.5 liraya cepte

T24 - Avea, tüm takımların maçlarının özet görüntülerini cep telefonundan izletecek Lig Paketini hizmete sundu. Üyeler ilk hafta Lig Paketi'nden ücretsiz yararlanabilecek





Gazeteport'un haberine göre Lig Paket üyeleri haftalık 1.5 lira ücretle Lig takımı maçlarını ve Bank Asya ligini cep telefonlarından izleyebilecekler. Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye liginin başlaması ile ilgili bilgiler verdikten sonra , Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren futbolun marka değerinin keşfedilmeye başlandığını söyledi. Kaplan, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin sporla ilgilendiğine dikkat çekerek, spor dünyasına akan yıllık kaynağın 250 milyar dolar, spor yapan ve izleyenlerin oluşturduğu endüstrinin 500 milyar doları bulduğunu, geçtiğimiz yıl global sponsorluk pazarının 45 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın birkaç yıl içinde 60 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.





"SPORA DESTEK VAZGEÇİLMEZİMİZ"



Hakan Türk sporuna destek vermenin Avea için vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:''Spora destek vermek, bizim vazgeçilmezlerimiz arasında. Avea olarak spor yatırımlarımız, sportif faaliyetlerimiz ve sponsorluk projelerimizle Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunuyor, sağladığımız destekle kulüplerimize önemli oranda kaynak yaratıyoruz. Türk futboluna yaptığımız yatırım ile Türkiye'nin bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün Avea'nın pazarlama iletişimi bütçesi içinde futbolun payı yüzde 15'in üzerinde. Bu, futbola olan desteğimizin açık bir göstergesi.''





Futbolun televizyonda izlenen spor dalları içinde yüzde 48 ile ilk sırada yer aldığına da değinen Hakan Kaplan, "Avea, 9 yıl önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a aynı anda sponsor olarak bir ilke imza attığını, Avea'nın kulüpleri sadece sponsorluklarla desteği yanında GSM hizmetleri ile kulüplere yeni bir gelir kapısı yarattı" dedi.





610 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTARA HİZMET VERİYORUZ





Futbolun dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ile de mobil iletişim alanında kendi markaları ile hizmet vermeye başlamalarını sağladıklarını hatırlatan Hakan Kaplan, mobil sanal operatörlük öncesi mobil telekomünikasyon işbirliği kapsamında Fenercell, GSMobile, Trabzoncell ve Kartalcell lansmanlarını yaptıklarını, şu anda kulüp markalı hatlar ile toplamda 610 binin üzerinde taraftara hizmet verdiklerini söyledi. Kaplan, Lig Paketi ile ilgili şu değerlendirmeler de bulundu."Bugünden itibaren sLig Paketi'' ile Avealıların tüm takımların maçlarının özet görüntülerini maçlardan sonra cep telefonlarından ilk haftada ücretsiz olarak, sonrasında da haftalık 1,5 liraya izleyebilecekler ve 3 dakikalık paket ile abonelerin sadece golleri değil, maçların tartışmalı ve önemli pozisyonlarını da cep telefonlarından izleyebilecekler" .





MİLYONLARA İZLETECEĞİZ



Kaplan,özet görüntüleri yaptıkları lisans sözleşmesi kapsamında maçın bitiminden 45 dakika sonra verme hakları bulunduğunu belirterek paketten piyasada olan stream destekli cep telefonları ile faydalanılabileceğini bildirdi. Kaplan,Türkiye'de futbol çok yaygın, ilgi çeken bir alan olduğu için Lig Paketinde oranın üst sınıra yakın olacağını düşünüyorum. Bizim yaklaşık 1,5 milyon abonemiz düzenli olarak 3G kullanıyor. 3G'nin desteğiyle bu projeden faydalanacak olan kullanıcı sayısının milyonu aşmasını bekliyorum. Yani sürenin sonunda milyonun üzerinde kişinin bundan faydalanacağını düşünüyorum'' dedi.





Lig Paket üyeleri özet görüntüleri maçın bitiminden 45 dakika sonra cep telefonundan gönderilecek link ile izlenebilecekler. Lig Paketi üyeliği ''LIG'' ve takım adı yazıp 9045'e gönderilerek başlatılacak. Paket kapsamında tüm takımların 2010-2011 sezonunda oynanmış maçların videolu arşivine ve haftanın maçlarının içeriklerine Lig Paketi wap sayfasından da ulaşılabilecek.





