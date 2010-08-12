Lig maçları 1.5 liraya cepte

T24- Avea, tüm takımların maçlarının özet
görüntülerini cep telefonundan izletecek Lig Paketini hizmete sundu.
Üyeler ilk hafta Lig Paketi'nden ücretsiz yararlanabilecek
Gazeteport'un haberine göre Lig Paket üyeleri haftalık 1.5 lira ücretle Lig takımı maçlarını ve Bank Asya ligini cep telefonlarından izleyebilecekler.
Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, basın
toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye liginin başlaması ile ilgili
bilgiler verdikten sonra , Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren
futbolun marka değerinin keşfedilmeye başlandığını söyledi.
Kaplan, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin sporla ilgilendiğine
dikkat çekerek, spor dünyasına akan yıllık kaynağın 250 milyar dolar,
spor yapan ve izleyenlerin oluşturduğu endüstrinin 500 milyar doları
bulduğunu, geçtiğimiz yıl global sponsorluk pazarının 45 milyar dolara
ulaştığını, bu rakamın birkaç yıl içinde 60 milyar doları aşmasının
beklendiğini söyledi.
"SPORA DESTEK VAZGEÇİLMEZİMİZ"
Hakan Türk sporuna destek vermenin Avea için vazgeçilmez olduğunu
hatırlatarak şunları söyledi:''Spora destek vermek, bizim
vazgeçilmezlerimiz arasında. Avea olarak spor yatırımlarımız, sportif
faaliyetlerimiz ve sponsorluk projelerimizle Türk futbolunun gelişimine
katkıda bulunuyor, sağladığımız destekle kulüplerimize önemli oranda
kaynak yaratıyoruz. Türk futboluna yaptığımız yatırım ile Türkiye'nin
bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün Avea'nın pazarlama
iletişimi bütçesi içinde futbolun payı yüzde 15'in üzerinde. Bu, futbola
olan desteğimizin açık bir göstergesi.''
Futbolun televizyonda izlenen spor dalları içinde yüzde 48 ile ilk
sırada yer aldığına da değinen Hakan Kaplan, "Avea, 9 yıl önce
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a aynı anda sponsor
olarak bir ilke imza attığını, Avea'nın kulüpleri sadece sponsorluklarla
desteği yanında GSM hizmetleri ile kulüplere yeni bir gelir kapısı
yarattı" dedi.
610 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTARA HİZMET VERİYORUZ
Futbolun dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un
ardından Beşiktaş ile de mobil iletişim alanında kendi markaları ile
hizmet vermeye başlamalarını sağladıklarını hatırlatan Hakan Kaplan,
mobil sanal operatörlük öncesi mobil telekomünikasyon işbirliği
kapsamında Fenercell, GSMobile, Trabzoncell ve Kartalcell lansmanlarını
yaptıklarını, şu anda kulüp markalı hatlar ile toplamda 610 binin
üzerinde taraftara hizmet verdiklerini söyledi.
Kaplan, Lig Paketi ile ilgili şu değerlendirmeler de bulundu."Bugünden
itibaren sLig Paketi'' ile Avealıların tüm takımların maçlarının özet
görüntülerini maçlardan sonra cep telefonlarından ilk haftada ücretsiz
olarak, sonrasında da haftalık 1,5 liraya izleyebilecekler ve 3
dakikalık paket ile abonelerin sadece golleri değil, maçların tartışmalı
ve önemli pozisyonlarını da cep telefonlarından izleyebilecekler" .
MİLYONLARA İZLETECEĞİZ
Kaplan,özet görüntüleri yaptıkları lisans sözleşmesi kapsamında
maçın bitiminden 45 dakika sonra verme hakları bulunduğunu belirterek
paketten piyasada olan stream destekli cep telefonları ile
faydalanılabileceğini bildirdi. Kaplan,Türkiye'de futbol çok yaygın,
ilgi çeken bir alan olduğu için Lig Paketinde oranın üst sınıra yakın
olacağını düşünüyorum. Bizim yaklaşık 1,5 milyon abonemiz düzenli olarak
3G kullanıyor. 3G'nin desteğiyle bu projeden faydalanacak olan
kullanıcı sayısının milyonu aşmasını bekliyorum. Yani sürenin sonunda
milyonun üzerinde kişinin bundan faydalanacağını düşünüyorum'' dedi.
Lig Paket üyeleri özet görüntüleri maçın bitiminden 45 dakika sonra
cep telefonundan gönderilecek link ile izlenebilecekler. Lig Paketi
üyeliği ''LIG'' ve takım adı yazıp 9045'e gönderilerek başlatılacak.
Paket kapsamında tüm takımların 2010-2011 sezonunda oynanmış maçların
videolu arşivine ve haftanın maçlarının içeriklerine Lig Paketi wap
sayfasından da ulaşılabilecek.