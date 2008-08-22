Lig heyecanı başlıyor



F.Bahçe Antep deplasmanında

F.Bahçe Antep deplasmanında

Denizli G.Saray'ı zorlamıyor Denizli G.Saray'ı zorlamıyor

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık 2008'de yapılacak 16. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. 32 günlük devre arasının ardından ligde ikinci yarı 23 Ocak 2009'da 17. hafta müsabakalarıyla start alacak. Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonu 31 Mayıs 2009'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda ilk derbi maç 10. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak. Sezondaki ikinci derbi maç 13. haftada yine Kadıköy'de, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.Ligin ilk yarısındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 16. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak. Öte yandan, 3. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 7. haftada Galatasaray-Trabzonspor, 17. haftada da Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak.Turkcell Süper Lig'de yarın başlayacak 2008-2009 sezonunun ilk hafta maçlarının programı şöyle:19.00 Galatasaray-Denizlispor (Ali Sami Yen)21.00 Sivasspor-Kayserispor (Sivas 4 Eylül)21.00 Hacettepe-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)21.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Atatürk Olimpiyat)21.45 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep Kamil Ocak)19.00 Trabzonspor-Ankaraspor (Hüseyin Avni Aker)21.00 Konyaspor-Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)21.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Ankara 19 Mayıs)21.45 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya Atatürk)