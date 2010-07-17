-LİEBERMAN'IN PLANINA HAMAS TEPKİSİ TEl AVİV (A.A) - 16.07.2010 - Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Gazze'yi bağımsız bir yönetim haline getirebileceğini öne sürüp, Gazze sınırlarını kesin olarak kapatmayı öngören planına karşı çıktı. Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zühri, ''Hamas'ın Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini'' belirtti. İsrail'in bu planla Gazze sorumluluğundan kaçmak istediğini söyleyen Ebu Zühri, ''Gazze'yi vatanımızın diğer bölümünden kopartmayı kabul etmeyeceğiz'' dedi. Dr. Sami Ebu Zühri, Lieberman'ın planı ile ilgili yaptığı açıklamada, planı ''Gazze'nin Batı Şeria'dan kopartılma girişimi'' olarak adlandırdı ve ''Filistin topraklarını işgal etmeye devam ettikleri sürece işgal kuvvetinin yasal sorumluluktan kurtulmasına müsaade etmeyeceğiz. Gazze, Filistin vatanının bir parçasıdır ve biz vatanın bir parçasından kopmayı reddediyoruz'' ifadelerini kullandı.