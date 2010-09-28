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Dünya

LİEBERMAN: FİLİSTİNLİLER ZAMAN KAYBETTİ NEW YORK (A.A)

28 Eylül 2010 02:48

-LİEBERMAN: FİLİSTİNLİLER ZAMAN KAYBETTİ NEW YORK (A.A) - 27.09.2010 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına uygulanan 10 aylık moratoryum süresi içinde Filistinlilerin zaman kaybettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lieberman, New York'ta yaptığı açıklamada, 10 ay önce tek taraflı iyi niyet gösterisi olarak moratoryuma karar verdiklerini belirterek, ''moratoryum süresince Filistinlilerin zaman kaybettiğini, bu jesti kabul etmeyi tamamen reddettiklerini ve bunun ciddi olmadığını öne sürerek İsrail'i hilecilikle suçladıklarını'' iddia etti. Lieberman, ''şu anda en önemli olan şey, aramızdaki tüm anlaşmazlıklara rağmen siyasi süreci rayında tutmak'' dedi.

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