-LİEBERMAN'DAN NETANYAHU'YA DESTEK TEL AVİV (A.A) - 23.05.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amerika ziyareti sırasında dile getirdiği görüşlere destek vererek, bu görüşlerin İsrail toplumunun çoğunluğunun görüşlerini yansıttığını söyledi. Partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada Lieberman, Netanyahu ile ABD Başkanı Barack Obama arasında, Netanyahu'nun "İsrail'in 1967 sınırlarına dönmeyeceği, bu sınırların bugünün güvenlik ve demografik gerçeklerinden hareketle savunulamaz olduğu" yolundaki açıklaması sonrasında gerginlik olduğu yolundaki haberlere de değindi. Lieberman, "Her bir anlaşmazlığı drama döndürmenin alemi yok. Bu durum kıyamet değil" dedi. İsrail'in, ön şartlar ileri sürülmediği takdirde Filistinliler'le barış müzakerelerine her an hazır olduğunu ifade eden Lieberman, "Bilinçli ya da bilinçsiz, Filistinliler'in geri dönüş haklarını savunanların, burada niyetin İsrail'in fiilen ortadan kaldırılması olduğunu bilmeleri gerekiyor" diye konuştu. Lieberman, bir tek mülteci bile olsa Filistinliler'in geri dönüş hakları konusunda müzakere olmayacağını dile getirdi. Likudlu Eğitim Bakanı Gideon Sa'ar, ABD Başkanı Obama'nın "İsrail'in 1967 yılı sınırlarına dönmeyeceğini" belirtmesini ve Filistin Yönetimi'nin İsrail'in meşruiyetini sorgulamasına ve devlet ilanı konusunda tek taraflı girişimlere karşı çıkmasını olumlu karşıladığını dile getirdi. Sa'ar, sınırlar gibi, iki taraf arasındaki önemli konulara ilişkin müzakere sonuçlarının önceden belirlenmesinin doğru olmadığını da kaydetti. -OBAMA'YA ELEŞTİRİ- Ancak, bazı Likud milletvekilleri ise Obama'nın AIPAC'daki konuşmasını eleştirdi. Likudlu milletvekillerinden Dani Danon, "Obama'nın kendisine neyin daha fazla oy getireceğine bağlı olarak zikzak çizdiğini ve böylece aldığı Nobel Ödülü'nün de hakkını verdiğini" ifade etti. Danon, "O (Obama) uzlaşmazlığın özünü anlamaya çalışırken İsrail onun bu özel derslerinin ücretini ödemeyecek" diye konuştu. Likud’un sağ kanadından Tzipi Hotovelli de Obama’nın maskesini düşürmek gerektiğini, İsrail’in ABD’ye ihtiyacı olduğu kadar, ABD’nin de İsrail’e ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bazı Likud milletvekilleri ise AIPAC'daki konuşmaya atıfta bulunarak, Netanyahu'nun sağlam duruşunun Obama'ya fikir değiştirttiği görüşünü dile getirdi. Ancak bir çok yorumcu, Obama'nın vurguladığı politikaların, AIPAC'daki konuşmasına rağmen, tehlikeli olduğu ve İsrail tarafından kabul edilmemesi gerektiği üzerinde durdu. -İSLAMİ CİHAD DA TEPKİLİ- İslami Cihad üyelerinden Azzam Nafiz, Obama'nın son konuşmasının kendilerini şaşırtmadığını söyledi ve "Biz Amerika'nın tutumunu çok önemsemiyor, Filistin davasına karşı da herhangi bir değişiklik olduğunu görmüyoruz" dedi. Nafiz, Obama'nın "Siyonist lobinin karşısında zayıf ve çaresiz olduğunu, herkesin de bunu anlaması gerektiğini" kaydetti. Filistin basınından pek çok gazeteci-yorumcu da Obama'nın konuşmalarını tamamen İsrail yanlısı olarak nitelendiriyor. Bunlardan Raşid Şahin, Obama'nın İsrail'in taleplerini benimsemiş olduğunu belirtirken, "İsrail Başbakanı gibi konuştuğunu" savundu. Bir diğer yorumcu da "Eğer konuşması da İbranice olsaydı, tam anlamıyla İsrail'in tavrını yansıtacaktı" dedi.