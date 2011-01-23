-LİEBERMAN'DAN FİLİSTİN HARİTASI TEL AVİV (A.A) - 23.01.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, gelecekteki Filistin devletinin geçici sınırlarını çizen taslak bir harita hazırladığı bildirildi. Haaretz gazetesi, İsrail Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Lieberman'ın "geçici sınırlar içindeki Filistin devletini gösteren bir taslak harita hazırladığını ve bu haritanın, ufak tefek değişikliklerle bölgede bugünkü mevcut durumu yansıttığını" belirtti. Dışişleri yetkilisi, Lieberman'ın, geçici sınırlarla Filistin devletinin belirlenerek, İsrail'in bu konuda diplomatik inisiyatifi eline alması gerektiğine inandığını da söyledi. Haritanın aynı zamanda, İsrail'in, barış konusunda bir ilerleme sağlanmasıyla gerçekten ilgili olduğunu ve Filistinlilerin de gerçekten bir devlet isteyip istemediklerini göstermeyi amaçladığı kaydedildi. Haberde bu girişimin ayrıca "bir miktar İsrail toprağının Filistin tarafına bırakılarak, 1967 sınırları üzerinden bir Filistin devletinin tanınması yolundaki uluslararası baskıları azaltmayı" hedefliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman'ın, bu projesi hakkında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bilgi verdiğini, ancak henüz taslak haritayı göstermediğini belirten yetkili, zaman geçtikçe daha fazla kişinin, Filistinliler ile geçici bir anlaşma yapılması gerektiği yolundaki fikre yaklaşacağını söyledi. Sözkonusu fikrin, İsrail'in "Yediler" olarak adlandırılan iç güvenlik kabinesinde şimdiden taraftar topladığı, örneğin Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon'un, "geçici sınırlarla bir Filistin devleti kurulması, Filistin yönetiminin güçlendirilerek Filistinliler üzerindeki İsrail kontrolünün azaltılması konusunda Lieberman'ın düşüncelerini paylaştığı" kaydedildi. İsrailli yetkili, Bakanlığın Filistinliler ile ekonomik ve güvenlik işbirliği alanında atılacak adımlarla ilgili listeyi içerecek raporu yakında tamamlayacağını açıkladı. Bu raporun ABD Dışişleri Bakanlığı ile Kongreye gönderileceği, ayrıca ABD'den İsrail karşıtı kampanyalarını durdurmaması halinde Filistin'e yapılan mali desteğin kesilmesi isteneceği belirtildi. Öte yandan Filistinli Başmüzakereci Saib Erekat, haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçici sınırlar içindeki bir Filistin devletinin seçeneklerinden biri olmadığını bildirdi. Erekat, "böyle geçici sınırlı bir Filistin devletini kesinlikle kabul etmeyeceklerini" söyledi.