-LİEBERMAN'A YOLSUZLUK İDDİANAMESİ KUDÜS (A.A) - 13.04.2011 - İsrail Başsavcılığı, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman hakkında, yolsuzluk gerekçesiyle iddianame düzenledi. Kanal İki TV'nin haberine göre, başsavcılık, bugün Lieberman'a, yolsuzluk iddiasını içeren cezai soruşturma kapsamında, hakkında suçlama yapılmasına karar verildiğine dair bilgi verdi. Binyamin Netanyahu başkanlığındaki muhafazakar koalisyon hükümetinin ortağı olan Lieberman hakkında, "kara para aklama, rüşvet ve görevini kötüye kullanma'' soruşturması açılmıştı. İddiaları reddeden Lieberman'ın, iddianamenin düzenlenmesi sonrasında istifa edebileceği öne sürülüyor.