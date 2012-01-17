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Dünya

Lieberman yolsuzlukla suçlanıyor TEL AVİV (A.A)

17 Ocak 2012 17:20

-Lieberman yolsuzlukla suçlanıyor TEL AVİV (A.A) - 17.01.2012 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, 2001-2008 yıllarında, aralarında kara para aklama ve görevi kötüye kullanmanın da bulunduğu bazı yolsuzluk olaylarına karışmakla suçlanıyor. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde bugün yer alan haberde, Lieberman'ın 2001-2008 yıllarında işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle savcılar tarafından sorguya çağrıldığı belirtildi. Lieberman'ın 2001 yılında milletvekili olduktan sonra resmi olarak ayrıldığı şirketleri milletvekilliği sürdüğü halde kontrol etmeye devam ettiği iddia ediliyor. Şirketlerin hesap hareketlerinin şüphe uyandırdığında inanan savcılar Lieberman'ın bu yolla bazı iş adamlarından para temin ettiğini tahmin ediyor. Haaretz, Lieberman'ın bazı şirketleri, milletvekilliği ve bakanlık görevlerini devraldıktan sonra şoförü ve kızına devrettiğini de yazdı. Savcıların bugün ve yarın Lieberman'ı sorgulayacağı, gerek görülmesi durumunda Dışişleri Bakanı hakkında dolandırıcılık, kara para aklama, görevi kötüye kullanma ve yalan ifade vermeye zorlama suçlarından dava açabilecekleri kaydediliyor.

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