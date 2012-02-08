-Lieberman, Washington'da WASHINGTON (A.A) - 07.02.2012 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Washington'da temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüştü. Günlük basın brifinginde Clinton-Lieberman görüşmesiyle ilgili bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, görüşmede Türkiye konusunun da gündeme geldiğini belirterek, Clinton'ın, İsrailli bakana, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için iki tarafın birlikte çalışması çağrısını yinelediğini söyledi. Nuland, iki ülkenin de ABD'nin müttefiki olduğuna işaret ederek, ''Birlikte yapılması gereken çok iş var'' ifadesini kullandı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra, ABD-İsrail ilişkileri, İran, Mısır, Suriye, Ortadoğu barış süreci ve Irak konularının gündeme geldiğini vurgulayan Nuland, Clinton'ın, ülkesinin İsrail ile olan ilişkilerine, İsrail'in güvenliğine ve iki ülke halkı arasındaki ortak değerler ve bağlar temelinde İsrail'in demokrasisine ''Sarsılmaz'' bağlılığını yeniden teyit ettiğini aktardı. Nuland, İran konusunda ise iki bakanın, bu ülkeye yönelik ilave yaptırımların getirdiği etki, dünya genelindeki ülkeleri İran petrolünden vazgeçirmek için verdikleri çabalar, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeye ve yaptırımlar yoluyla Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya dönük ortak kararlılıkları hakkında kapsamlı şekilde konuştuklarını belirtti. Görüşmede Mısır'daki durumun ele alındığını da ifade eden Nuland, iki bakanın, Mısır'daki demokratik değişim sürecine ortak desteklerini vurguladıklarını ve bu ülkedeki Amerikan sivil toplum kuruluşlarına baskınlarla alakalı gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Nuland, görüşmede, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili karar tasarısını vetosu sonrası bu ülkedeki durumun masaya yatırıldığını söyledi. Ortadoğu barış süreci konusunda da Lieberman'ın, İsrail'in iki devletli çözüme olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini ve bunun İsrail'deki koalisyon hükümetinin ortak politikası olduğunu net biçimde dile getirdiğini vurgulayan Nuland, İsrailli bakanın, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelere geçilmesi çabalarının sürdürülmesine olan ilgilerini ortaya koyduğunu bildirdi. Nuland, Clinton'ın da gümrük gelirlerinin Filistin yönetimine geri transfer edilebilmesi için İsrail tarafındaki prosedürlerin tamamlanmasına dönük çabaları görüşmede gündeme getirdiğini belirtti. Sözcü Nuland, görüşmede ayrıca, Irak konusuyla alakalı olarak, bu ülkedeki çeşitli siyasi aktörlerin aralarındaki meselelerin çözümü için siyasi diyaloğa dönmelerine yardım edilmesinin önemi üzerinde durulduğunu kaydetti. Bu arada, Washington'daki temasları kapsamında bazı Amerikalı senatörlerle de görüşmelerde bulunan Lieberman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Yaptırımlar konusundaki bu çok kritik kararı takdir ediyoruz. İranlıların nükleer heveslerinden vazgeçmelerini bekliyoruz'' dedi.