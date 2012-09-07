Lieberman 'özür'de Clinton'ı örnek alacak

İsrail, ABD'nin Pakistan'a yönelik özür ifadesini inceliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman da, Türkler'in kabul etmesi halinde, Clinton'ın İslamabad'dan özür dilemek için kullandığı ifadeyi aynı söyleyerek, Ankara'yla ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu söyledi.



İsrail Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD'nin iki yakın müttefiğini uzlaştırmak için yeni bir arabuluculuk girişiminde bulunduğunu yazdı. İsrail'in Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemek için "ABD'nin Pakistan'dan özür dileme" biçimini örnek alacağı belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman partisine yönelik yaptığı konuşmada, Ankara ile yaşanan gerginliği aşmak için Amerikan diplomasisinden yararlanabileceğini söyledi.

İsrailli Bakan Lieberman, ABD'nin geçtiğimiz kasım ayında Afgan sınırı yakınında yanlışlıkla 24 Pakistan askerini öldürdüğünü hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, ülkesinin, "Pakistan ordusunun kayıpları için üzgün olduğunu ve bir daha tekrarlanmaması için çaba göstereceğini" söylediğine işaret etti.



'Bu özür sayılmaz'



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Clinton'ın bu sözlerinin özür sayılmayacağını, masumların ölümünden duyulan bir üzüntü ifadesi olduğunu savundu.

Lieberman, "Eğer Türkler Amerikalıların kullandığı bu ifadeyi kabul ederlerse, bunu söylerim. Bunu kabul etmeye hazırım" dedi.



Lieberman özre karşı



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in, Mavi Marmara baskını nedeniyle, Ankara'nın talep ettiği özür dilemesine karşı çıkıyordu.



ABD özür dilemişti



ABD'nin Afganistan-Pakistan sınırında insansız hava araçlarıyla 24 Pakistan askerini öldürmesi, İslamabad ile ilişkilerini germişti. Pakistan'ın Afganistan'daki NATO askerlerine erzak götürmek için kullanılan karayolunu açmayı reddetmesi üzerine, Washington İslamabad'dan özür dilemişti.