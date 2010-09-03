-LİEBERMAN KIBRIS RUM KESİMİNDE LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2010 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, temaslarda bulunmak üzere dün akşam Kıbrıs Rum kesimine gitti. Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'nun davetlisi olarak Kıbrıs Rum kesimine giden Lieberman, bugün Markos Kiprianu'yla bir araya gelecek. Rum basını, yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail-AB ilişkileri, Ortadoğu barış süreci ile Rum ve Yunan hükümetlerinin ''Gazze’yle ilgili üstlendikleri inisiyatifin'' ele alınacağını yazdı. Görüşmede ayrıca, Akdeniz'de deniz bölgesinde tespit edilen petrol ve doğalgaz yataklarıyla ilgili konunun da ele alınacağı belirtildi. Lieberman'nın yarın akşam Kıbrıs Rum kesiminden ayrılması bekleniyor.