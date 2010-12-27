-LİEBERMAN KENDİNİ SAVUNDU TEL AVİV (A.A) - 27.12.2010 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye'nin özür talepleriyle ilgili son açıklamalarında "kendi görüşlerini dile getirdiğini" belirterek, "Buna hakkım var" dedi. Lieberman, dünkü sert açıklamalarının ardından bugün İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) sözcüsü olmadığını ve kendi görüşlerini ifade etmeye hakkı olduğunu" söyledi. Herkesin kendi fikrini söyleyebileceği basına kapalı bir toplantıda konuştuğunu belirten Liberman, dün İstanbul'da "İsrail'e yönelik büyük bir karalama gösterisi düzenlendiğini" öne sürerek, "buna karşı Ankara'dan hiçbir kınama mesajı duyulmadığını ve bunun durumu tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu" ifade etti. -LİEBERMAN'I GÖREVDEN AL- Bu arada Kadima Partisi milletvekillerinden Yoel Hasson, "yangın çıkarmaktan hoşlanan Liberman" ile Netanyahu arasındaki mücadelenin bedelini tüm İsrail halkının ödediğini vurgulayarak, Netanyahu'nun, dürüst davranarak İsrail'i temsil etmesi için dışişleri bakanlığına getirdiği Lieberman'ı görevden alması gerektiğini söyledi. -MAVİ MARMARA HABERLERİ GENİŞ YER BULDU- Öte yandan İsrail basını, Lieberman'ın açıklamalarının yanı sıra, Mavi Marmara gemisinin İstanbul'a dönüşüne ilişkin haberlere geniş yer verdi. Haaretz "Mavi Marmara gemisi İsrail aleyhine sloganlarla karşılandı", Maariv gazetesi de "Limanda nefret" başlıklarını kullandı. Yediot Ahranot ise Mavi Marmara'yı karşılayan kalabalıklarla ilgili fotoğrafa da yer verilen haberde, "Nefret Denizi" manşetini attı. Haberde, geminin filo olayından 7 ay sonra İstanbul'a döndüğü ve İHH'nin bu vesileyle "gövde gösterisi" düzenlediği öne sürüldü.