Lieberman: Kapsamlı bir barış imkansız

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Filistinlilerle barışın imkansız olduğunu söyledi.

Bir İsrail televizyonuna konuşan Eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Tunus'ta muhalif liderin öldürülmesini, Irak'taki saldırılarla Suriye'deki şiddet olaylarını örnek göstererek, böyle bir ortamda Filistinlilerle kapsamlı bir barışın sağlanmasının gerçekçi olmadığını belirtti.

"Arap dünyasını sarsan diplomatik, siyasi ve toplumsal tsunaminin ortasında, Filistinlilerle sihirli bir barışın sağlanabileceğini düşünenler hiçbir şeyin farkında değil" diyen Lieberman, "Filistinlilerle kapsamlı bir barış sağlanmasının imkansız olduğunu net bir şekilde söylüyorum" ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı, sorunun çözmenin imkansız olduğunu, idare edilmesi gerektiğini savundu.