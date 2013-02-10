T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lieberman: Kapsamlı bir barış imkansız

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Filistinlilerle kapsamlı bir barışın sağlanmasının gerçekçi olmadığını belirtti

10 Şubat 2013 16:07

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Filistinlilerle barışın imkansız olduğunu söyledi.

Bir İsrail televizyonuna konuşan Eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Tunus'ta muhalif liderin öldürülmesini, Irak'taki saldırılarla Suriye'deki şiddet olaylarını örnek göstererek, böyle bir ortamda Filistinlilerle kapsamlı bir barışın sağlanmasının gerçekçi olmadığını belirtti.

"Arap dünyasını sarsan diplomatik, siyasi ve toplumsal tsunaminin ortasında, Filistinlilerle sihirli bir barışın sağlanabileceğini düşünenler hiçbir şeyin farkında değil" diyen Lieberman, "Filistinlilerle kapsamlı bir barış sağlanmasının imkansız olduğunu net bir şekilde söylüyorum" ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı, sorunun çözmenin imkansız olduğunu, idare edilmesi gerektiğini savundu.

ETİKETLER

avigdor liebermanisrailfilistinbarış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24