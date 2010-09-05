-LIEBERMAN: FİLİSTİNLE BARIŞA ULAŞACAĞIMIZA İNANMIYORUM TEL AVİV (A.A) - 05.09.2010 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Filistin Yönetimi ile ''ne bu yıl ne de gelecek kuşak boyunca'' barış anlaşması yapabileceklerine inanmadığını söyledi. İsrail ordu radyosundaki habere göre, Lieberman lideri olduğu aşırı sağcı İsrail Evimiz partisinin yandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, ''Ne bu yıl ne de gelecek kuşak döneminde Filistinlilerle global bir barış anlaşması yapılacağına inanmıyorum. Oslo anlaşmasından bu yana geçen 17 yıldır, önemli siyaset adamları sözlerini ve açıklamalarını artırdı ama bunlar hiçbir sonuç vermedi'' dedi. İsrail'in Gazze'ye saldırıyı başlattığı Aralık 2008'de kesilen İsrail-Filistin doğrudan barış görüşmeleri, ABD himayesinde 2 Eylülde yeniden başlamıştı.