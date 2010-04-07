Lieberman: Bize ders vereceğin Kürtlerle sorununu çözsün

T24- Başbakan Erdoğan’ı dün Libya lideri Kaddafi ile Venezuela lideri Chavez’e benzeten, “alçak koltuk krizi”nin mimarı, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bu kez de Rusça yayın yapan Radyo Reka üzerinden bombaladı. Dün, Başbakan Erdoğan’ı Libya lideri Kaddafi ile Venezuela lideri Chavez’e benzeten aşırı sağcı Dışişleri Bakanı, şimdi de Erdoğan’ı “İslam dünyasında isim yapmaya çalışmakla” suçladı. Lieberman, “Erdoğan’a şunu demeliyiz: Eğer İslam dünyasında kendine bir isim yapmak, yeni bir statü yaratmak istiyorsan, bunu bize rağmen yapmamalısın” dedi.

Filistin ve dış politika konularında son bir içinde don derece uzlaşmacı bir çizgi izlediklerini söyleyen Lieberman şöyle konuştu: “Ama artık iyi niyet yok. Bu Türkiye için de geçerli. Başbakan’ın saldırıları bugün başlamadı. Davos Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Perez’e karşı sergilediği olumsuz tavrı, Gazze’de çocukların İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü gösteren filmi hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye ile yeni çatışmalar veya yeni sorunlar yaratmak istemiyoruz. Ama, Pakistan veya Irak’ta binlerce insan bombalarla öldürülürken Erdoğan’dan hiç protesto duymadık. Erdoğan bize ders vermeden önce Kürtlerle olan sorunlarını çözsün.” Avigdor Lieberman, başta ABD olmak üzere bütün dünyanın tepkisini çeken Kudüs’te yeni yerleşim alanları inşa etme çalışmalarını da Türkiye’nin Kıbrıs politikasına benzetti.

Kudüs’te yeni yerleşim alanları inşasını durdurmayacaklarını söyleyen İsrailli bakan, “Dünyada hiçbir ülke kendi başkentinde yaptığı inşaatları durdurmaz. Tarihte benzer iddialara çok rastladık. Rumlarla Türkler arasında bölünen Kıbrıs’ın durumu da bunun bir örneği. Hiç kimse bağımsız bir devletin kendi topraklarında inşaat yapmasını yasaklayamaz” diye konuştu.