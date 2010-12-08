Lieberman: Asıl Türkiye tazminat ödemeli

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’a yakın kaynaklar, Carmel yangınının ardından Türkiye'yle ilişkilerin düzelmesi sürecine engel oluşturacak açıklamalarda bulundu.

Lieberman’a yakın bir isim, “Türkiye’den özür dilenmesi teröre teslim olmaktır” ifadesini kullandı ve Ankara'nın beklentisinin aksine, Gazze filosu baskını nedeniyle asıl Türkiye’nin İsrail’e tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.



Ayrıca, Lieberman’a yakın yetkililer, İsrail Dışişleri Bakanı’nın gözünde Türkiye’den özür dilenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade etti. Bir yetkili, “Eğer birilerinin özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerekiyorsa o da Türkiye. Gazze filosunu organize eden İHH, Avrupa’da Almanya dahil bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor” dedi.



Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile Birleşmiş Milletler’de (BM) Gazze filo baskınını soruşturan panelin İsrail temsilcisi Yosef Ciechanover ikinci kez bir araya gelmişti.



Türk yetkililer görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtmiş olmasına rağmen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Carmel yangınında verdikleri desteğin İsrail ile ilişkilerin geliştiğinin ispatı olmadığını belirtti.



“Bu adım İsrail ile olan diğer sorunlarla karıştırılmamalı” diyen Erdoğan, Gazze filosu baskını ardından ortaya koyduğu şartları yinelemişti. Erdoğan, “İsrail’le ilişkilerimiz Tel Aviv bizden özür dilemediği ve tazminat ödemediği sürece düzelmeyecek” dedi.



Öte yandan Jerusalem Post'a konuşan bir İsrailli yetkili de, Tel Aviv'in İsrail'in Mavi Marmara baskınında "kötü niyetle hareket etmediği" yönünde bir ifade yer alması için uygun bir formül arandığını belirtti.



