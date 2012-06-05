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Dünya

Lieberman: ABD gibi biz de Türkiye'den özür dilemeyeceğiz

Lieberman, Amerika Birleşik Devletleri’nin geçen Kasım'da 24 Pakistanlı askeri yanlışlıkla öldürdüğünü hatırlattı

05 Haziran 2012 16:21

Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemeyeceklerini belirten İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, ABD’yi örnek gösterdi. Lieberman, ABD’nin Pakistan’daki operasyonları nedeniyle özür dilemediğini hatırlattı.
 
Lieberman, Amerika Birleşik Devletleri’nin geçen Kasım'da 24 Pakistanlı askeri yanlışlıkla öldürdüğünü hatırlattı.

ABD’nin Pakistan'ın isteğine rağmen İslamabad yönetiminden özür dilemeyi ret ettiğini belirten Lieberman, İsrail'in de Mavi Marmara baskını için özür dilemek zorunda olmadığını vurguladı.


'Kimse bize saygı duymaz'


Lieberman, İsrail'in bu konudaki tavrını ABD’ye anlatması gerektiğini de belirtti. İsrailli Bakan, "Mavi Marmara nedeniyle özür için baskı yaptıklarında bazen en iyi dostlarınıza bile hayır demek zorundasınız. Yoksa kimse size saygı duymaz" dedi.

Geçen hafta İstanbul 7. Ağır ceza mahkemesi, İsrail genelkurmay başkanının da aralarında bulunduğu 4 komutan hakkında 9'ar kez müebbet ve 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul etmişti.

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