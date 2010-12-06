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Spor

LİDERLİK YARIŞI PSV

06 Aralık 2010 14:16

-LİDERLİK YARIŞI PSV-TWENTE ARASINDA    LAHEY (A.A) – 06.12.2010 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ilk iki sırayı paylaşan PSV Eindhoven ile FC Twente, bu hafta kendi sahalarında oynadıkları maçları rahat kazandı. Ligde ilk sırada bulunan PSV, Heracles Almelo'yu, Twente ise De Graafschap'ı farklı yenerek, en yakın takipçileri Groningen ile aralarındaki puan farkını 4'e çıkardılar. Ajax ise kendi stadı Arena'da NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Heracles Almelo'yu ağırlayan PSV, 27. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Heracles Almelo  62. dakikada beraberliği yakaladı ancak, 70. dakika Reekers'ın kırmızı kartla oyun dışı kalması PSV'nin işini kolaylaştırdı. 10 kişi kalan rakibi karşısında kolay goller bulan PSV, maçı 5-2 kazandı.  Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan FC Twente, De Graafschap engelini son dönemlerde yıldızı iyice parlayan Theo Janssen'ın 2 golüyle geçti. Rakibini ısırdığı için Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından 7 maç ceza alan Luis Suarez'den yoksun NEC Nijmegen karşısına çıkan Ajax, bir puana razı oldu. Mido ile 76. dakikada 1-0 öne geçen Amsterdam ekibi, 78. dakikada kalesinde gördüğü golle maçı 1-1 tamamladı. Ajax bu sonuçla puan sıralamasında bir basamak aşağıya indi. Eredivisie'nin 16. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:   FC Groningen – Vitesse...................:4-1 Ajax – NEC Nijmegen......................:1-1 PSV – Heracles Almelo....................:5-2 FC Twente – De Graafschap................:2-0 Willme II – Feyenoord....................:1-1 VVV Venlo – Roda JC Kerkrade.............:0-0 FC Utrecht – sc Heerenveen...............:2-1 ADO Den Haag – AZ Alkmar.................:0-2 Excelsior – NAC Breda....................:(ertelendi)    -PUAN DURUMU-    TAKIMLAR            O   G    B    M    A    Y    P ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 PSV              17   11   4    2    50   18   37 2 Twente           17   11   4    2    33   15   37 3 Groningen        17   10   3    4    33   22   33 4 Ajax             17   9    5    3    36   17   32 5 AZ Alkmaar       17   9    5    3    25   16   32 6 Roda JC Kerkrade 16   7    7    2    26   20   28 7 FC Utrecht       17   8    2    7    29   23   26 8 ADO Den Haag     17   7    4    6    28   28   25 9 Heerenveen       17   6    6    5    30   24   24 10 NAC Breda       16   7    2    7    22   25   23 11 NEC Nijmegen    17   5    5    7    28   32   20 12 De Graafschap   17   5    5    7    21   33   20 13 Heracles Almelo 17   5    3    9    28   32   18 14 Feyenoord       17   4    5    8    22   33   17 15 Vitesse         17   4    5    8    20   31   17 16 Excelsior       16   4    3    9    19   30   15 17 VVV Venlo       16   3    0    13   15   34   9 18 Willem II       17   0    4    13   14   46   4   -GOL KRALLIĞI-   Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde gol krallığı yarışında NEC Nijmegen'den Björn Vleminckx 12 golle ilk sırada bulunuyor. Vleminckx'ı 11'er golle Ajax'tan Mounir El Hamdaoui, Utrecht'ten Ricky van Wolfswinkel ve PSV'den Ola Toivonen takip ediyor.

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