-LİDERLİK YARIŞI PSV-TWENTE ARASINDA LAHEY (A.A) – 06.12.2010 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) ilk iki sırayı paylaşan PSV Eindhoven ile FC Twente, bu hafta kendi sahalarında oynadıkları maçları rahat kazandı. Ligde ilk sırada bulunan PSV, Heracles Almelo'yu, Twente ise De Graafschap'ı farklı yenerek, en yakın takipçileri Groningen ile aralarındaki puan farkını 4'e çıkardılar. Ajax ise kendi stadı Arena'da NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Heracles Almelo'yu ağırlayan PSV, 27. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Heracles Almelo 62. dakikada beraberliği yakaladı ancak, 70. dakika Reekers'ın kırmızı kartla oyun dışı kalması PSV'nin işini kolaylaştırdı. 10 kişi kalan rakibi karşısında kolay goller bulan PSV, maçı 5-2 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan FC Twente, De Graafschap engelini son dönemlerde yıldızı iyice parlayan Theo Janssen'ın 2 golüyle geçti. Rakibini ısırdığı için Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından 7 maç ceza alan Luis Suarez'den yoksun NEC Nijmegen karşısına çıkan Ajax, bir puana razı oldu. Mido ile 76. dakikada 1-0 öne geçen Amsterdam ekibi, 78. dakikada kalesinde gördüğü golle maçı 1-1 tamamladı. Ajax bu sonuçla puan sıralamasında bir basamak aşağıya indi. Eredivisie'nin 16. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: FC Groningen – Vitesse...................:4-1 Ajax – NEC Nijmegen......................:1-1 PSV – Heracles Almelo....................:5-2 FC Twente – De Graafschap................:2-0 Willme II – Feyenoord....................:1-1 VVV Venlo – Roda JC Kerkrade.............:0-0 FC Utrecht – sc Heerenveen...............:2-1 ADO Den Haag – AZ Alkmar.................:0-2 Excelsior – NAC Breda....................:(ertelendi) -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 PSV 17 11 4 2 50 18 37 2 Twente 17 11 4 2 33 15 37 3 Groningen 17 10 3 4 33 22 33 4 Ajax 17 9 5 3 36 17 32 5 AZ Alkmaar 17 9 5 3 25 16 32 6 Roda JC Kerkrade 16 7 7 2 26 20 28 7 FC Utrecht 17 8 2 7 29 23 26 8 ADO Den Haag 17 7 4 6 28 28 25 9 Heerenveen 17 6 6 5 30 24 24 10 NAC Breda 16 7 2 7 22 25 23 11 NEC Nijmegen 17 5 5 7 28 32 20 12 De Graafschap 17 5 5 7 21 33 20 13 Heracles Almelo 17 5 3 9 28 32 18 14 Feyenoord 17 4 5 8 22 33 17 15 Vitesse 17 4 5 8 20 31 17 16 Excelsior 16 4 3 9 19 30 15 17 VVV Venlo 16 3 0 13 15 34 9 18 Willem II 17 0 4 13 14 46 4 -GOL KRALLIĞI- Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde gol krallığı yarışında NEC Nijmegen'den Björn Vleminckx 12 golle ilk sırada bulunuyor. Vleminckx'ı 11'er golle Ajax'tan Mounir El Hamdaoui, Utrecht'ten Ricky van Wolfswinkel ve PSV'den Ola Toivonen takip ediyor.