Liderliği Inter'e kaptırdı

Serie A 11. hafta maçında Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Milan, liderliği ezeli rakibi Inter'e kaptırdı. İlgili Haberler



Andrea Esposito'nun uzatma dakikalarında kafayla attığı gol, Milan'ı liderlik koltuğundan etti. Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar 23 puanla ikinci sıraya inerken, Udinese'yi 1-0 yenen Inter 24 puanla zirveye yerleşti.



Dört maçlık galibiyet serisi Lecce karşısında sona eren Milan'ın golünü ilk yarıda Ronaldinho kaydetti. Milan ile aynı puana sahip olan Napoli, Sampdoria'yı Mannini ve Zalayeta'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.



Tommaso Rocchi (2) ve Mauro Zarate'nin golleri Lazio'ya Siena karşısında 3-0'lık galibiyeti getirdi. Başkent ekibi 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor.



Haftayı Inter yenilgisiyle kapatan Udinese ve Chievo deplasmanında Alessandro Del Piero ile Iaquinta'nın golleriyle 2-0 kazanan Juventus 21'er puanla sıralanıyor.



Cenova, Diego Milito'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada Reggina'yı 4-0 yendi. Cenova ve Fiorentina'nın 20'şer puanı var. Fiorentina Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.





Serie A - 11. Hafta



Catania 2-1 Cagliari

Chievo 0-2 Juventus

Fiorentina 2-1 Atalanta

Cenova 4-0 Reggina

Inter Milan 1-0 Udinese

Lazio 3-0 Siena

Lecce 1-1 AC Milan

Napoli 2-0 Sampdoria

Bologna 1-1 AS Roma

Torino 1-0 Palermo