Liderliği bırakmadı

Turkcell Süper Lig'de 11. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek liderliğini korumayı başardı.



Turkcell Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Ankara'da Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Gençlerbirliği özellikle Engin Baytar ve Kahe ile gol pozisyonları üretmeye çalışırken, deplasman takımı Trabzonspor ise rakibine oranla pozisyon bulmakta biraz daha zorlandı.



İlk yarıda her iki takım gol şanslarını değerlendiremeyince devre golsüz berabere sona erdi.



İkinci yarıya Trabzonspor biraz daha derli toplu başlarken, ev sahibi Gençlerbirliği de ilk yarıdaki iyi oyununu sürdürdü.



İlk yarıda istediği pozisyonları bulamayan Trabzonspor'un 62. dakikada Gökhan Ünal ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



Ev sahibi takımda Troisi ve Engin Baytar etkili olurken, Trabzonspor ise Gökhan Ünal, Umut Bulut ve Yattara ile önemli pozisyonlar üretti.



Trabzonspor'da Umut Bulut, 78. dakikada Gökhan Ünal'ın kafa ile verdiği pası güzel bir kafa vuruşuyla Gençlerbirliği ağlarına göndererek deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.



Uzatma dakikalarında ev sahibi Gençlerbirliği, Engin Baytar'ın vuruşundan yararlamayınca Trabzonspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26'ya çıkartırken, Gençlerbirliği ise 10 puanda kalmış oldu.



GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - TRABZONSPOR: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu x, Volkan Narinç x

Gençlerbirliği: Recep xx, Emre Balak xx, El Saka xx, Traore xx, Hakan Aslantaş xx, Burhan Eşer xx, Addo xx, Mehmet Nas xx, Troisi xx, Engin Baytar xx, Kahe x (Dk. 76 Djite x)

Trabzonspor: Sylva xxx, Tayfun Cora xx, Song xxx, Egemen xxx, Cale xx, Yattara xx (Dk. 82 Isaac x), Hüseyin xx, Ceyhun Gülselam xx, Colman xx (Dk. 90 Ferhat ?), Umut Bulut xxx, Gökhan Ünal xx (Dk. 89 Adnan ?)

Gol: Dk. 78 Umut Bulut (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 27 Mehmet Nas, Dk. 34 Traore (Gençlerbirliği), Dk. 51 Hüseyin (Trabzonspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Colman'ın orta alandan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Recep'ten döndü.



10. dakikada Mehmet'in sol taraftan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda, top kaleci Sylva'nın ellerinde kaldı.



18. dakikada Troisi'nin pasıyla ceza yayı önünde buluşan Engin Baytar'ın plase şutunda, top az farkla üstten dışarıya gitti.



23. dakikada Troisi'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, arka direğe gönderdiği topun gelişine Engin Baytar çok sert vurdu, ancak meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle kapandı.



İKİNCİ YARI

55. dakikada ceza alanında Song'dan seken topu Troisi, El Saka'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



56. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Gökhan Ünal, topa çok sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanı terketti.



66. dakikada Engin Baytar'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas içinde iyi yükselen El Saka'nın kafa vuruşunda, top kaleci Sylva'da kaldı.



75. dakikada Hakan Aslantaş'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Burhan Eşer, güzel bir kafa vuruşu yaptı, ancak meşin yuvarlak dışarıya gitti.



77. dakikada Yattara'nın sağdan ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak üst ağlarda kaldı.



78. dakikada Gençlerbirliği ceza alanına gönderilen topu Gökhan Ünal kafayla Umut Bulut'a aktardı. Bu futbolcunun kafayla aşırtma vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.



83. dakikada Engin Baytar'ın soldan kullandığı serbest atışta top üst direğe çarparak, oyun alanına döndü.



84. dakikada orta alana yaklaşan Gençlerbirliği savunmasının arkasına atılan uzun pasta, topla buluşan Isaac'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



85. dakikada yine Engin Baytar'ın sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği atışta, kaleci Sylva son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

