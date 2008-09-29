'Liderliğe yerleştik'

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Antalyaspor maçında iyi bir futbol ile hak ederek bir galibiyet aldıklarını ve liderlik koltuğuna yerleştiklerini söyledi.



Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un ligde yaptığı ilk 4 maçta rakiplerinden üstün olmasına karşın taraftarların arzu ettiği futbolu sergileyemediğini belirterek, "Trabzonspor'un uyum süreci tamamlandıkça futbolu da gelişecek, göze daha hoş görünen bir futbol sergileyecek diye düşünüyorum. Antalyaspor maçında da böyle oldu. İlk maçlarda iyi futbol sergileyemememize rağmen galibiyetler almıştık. Antalyaspor karşısında iyi futbol ve galibiyeti birlikte yakaladık" dedi.



Trabzonspor'un Antalyaspor maçını istediği şekilde geride bıraktığını ifade eden Hacısalihoğlu, "Trabzonspor, bu maçı hak ederek aldı ve liderliğe yerleşti. Umuyoruz bu taraftarlar için ilk sevinç haberi olur, bundan sonra Trabzonspor bu tarz galibiyetlerle zirvedeki yerini korur" diye konuştu.



Katar'ın Al Sadd takımı ile prensip anlaşmasına varan Yattara'nın iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak bir takım hele de zirveye oynuyorsa bir oyuncuya bağlı olarak oyununu ve başarısını endekslememesi lazım. Hiçbir futbolcu bir takımdan büyük olamaz. Takım, bunu da gösterdi. Bundan sonra uyum süreciyle birlikte daha iyi neticeler alan, futbol oynayan bir ekip olacağız."

