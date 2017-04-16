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Liderlerin sandığından ne çıktı?

Demirtaş'ın sandığından "Hayır" çıktı

16 Nisan 2017 21:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile oy kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3248 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 409 seçmenin 354'ü oy kullanırken, oyların 3'ü geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 205'i "evet", 146'sı "hayır" çıktı.

Binali Yıldırım'ın sandığından "Hayır" çıktı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de oyunu kullandı. Okulun bahçesinde yoğun bir kalabalık kendisini karşıladı. Başbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan "Hayır" oyu çoğunlukta çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun sandığından da "Hayır" çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokulu'ndaki 4142 numaralı sandıkta oy kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 'hayır', 95 'evet' ve 7 'geçersiz' oy çıktı.

Bahçeli'nin sandığından da "Hayır" çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da Anıttepe'de 1285 numaralı sandıkta kullandı.

Bahçeli'nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu 1285 nolu sandıkta kullanılan 368 oyun 57'si evet, 305'i hayır, 6 tane ise geçersiz oy çıktı. 

Demirtaş'ın sandığından "Hayır" çıktı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın oy kullandığı sandıktan da “Hayır” çıktı. 135 seçmenin oy kullandığı sandıkta 123 “Hayır” oyu çıktı

 

Gül’ün sandığından “Evet”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıktan 228 Evet, 133 Hayır oyu çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1129 nolu sandıkta kullanmıştı.

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