Liderlerin maaşları CEO'lardan aşağı değil

Şu sıralarda büyük şirketlerin CEO'larının maaşları ve primleri tartışılsa da, politikacıların ve devlet adamlarının maaşların da, CEO'lardan aşağı kalır yanı olmadığı ortaya çıktı.



Küresel mali krizle birlikte bir çok şey yeniden tanımlanmaya başladı. Özellikle büyük şirketlerin CEO'larının maaşları ve primleri mercek altına alındı ve yöneticiler eleştirilerin odak noktasında yer aldı.



Peki küresel mali krizde gemisini kurtarmaya çalışan, kimi zaman krize geç önlem almakla suçlanan devlet yöneticilerinin aylık maaşları ne kadar?



İşte dünyanın en fazla kazanan 10 devlet adamı;



1 - Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong: 2.47 milyon dolar



2 - Hong Kong Başbakanı Donald Tsang: 516 bin dolar



3 - ABD Başkanı Baracak Obama: 400 bin dolar



4 - İrlanda Başbakanı Brian Cowen: 341 bin dolar



5 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy: 318 bin dolar



6 - Almanya Başbakanı Angela Merkel: 303 bin dolar



7 - İngiltere Başbakanı Gordon Brown: 279 bin dolar



8 - Kanada Devlet Başkanı Stephen Harper: 246 bin dolar



9 - Japonya Dışişleri Bakanı Taro Aso: 243 bin dolar



10 - Avustralya Başbakanı Kevin Rudd: 229 bin dolar



Erdoğan listeye giremedi



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın aylık 9 bin 790 TL'lik (yaklaşık 16 bin dolar) net maaşı ise bu listenin oldukça gerisinde kaldı.



Özellikle kriz zamanlarında üzerilerine büyük görevler düşen devlet adamlarının maaşları, dişe dokunur miktarlarıyla göz dolduruyor.



Ceplerini dolduranlar



Bir de maaşlarından ziyade servetleriyle adından söz ettiren devlet adamları var. İşte dünyanın en zengin politikacıları;



1) Suleiman Kerimov - 17.5 milyar dolar



Gazprom'un büyük hissedarı, Dağıstan bölgesi milletvekili



2) Michael Bloomberg - 11.5 milyar dolar



New York Belediye Başkanı



3) Serge Dassault - 9.9 milyar dolar



Fransız havacılık devinin patronu, Sarkozy'nin UMP partisinden



4) Silvio Berlusconi - 9.4 milyar dolar



5) Aburizal Bakri - 9.2 milyar dolar



Endonezya sosyal güvenlik bakanı



6) Rinat Akhmetov - 7.3 milyar dolar



Ukrayna muhalefetinden milletvekili, kömür ve çelik baronu



7) Andrei Molchanov - 4 milyar dolar



Rusya milletvekili, St Petersburg vali yardımcısı, Putin'in üniversite arkadaşı



8) Gleb Fetisov - 3.9 milyar dolar



Rus Alfa Grup'un sahibi, Rus milletvekili



9) Kostyantin Zhevago - 3.4 milyar dolar



Ukrayna'da Timoşenko'nun destekçisi



10) Saad Hariri - 3.3 milyar dolar



Öldürülen Lübnan lideri Refik Hariri'nin oğlu