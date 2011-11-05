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Liderlerin Kurban Bayramı mesajında ‘birlik’ çağrısı

Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı mesajında 'barış' çağrısı öne çıktı.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Liderlerin Kurban Bayramı mesajında ‘birlik’ oldu. Cumhurbaşkanı Gül “Bayramlar barış dayanışma günüdür” derken, Başbakan Erdoğan “Bayramı kardeşliğimizi pekiştirmesi için fırsat olarak görüyorum” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da “Bayramlar kardeşliktir, birliktir” mesajını yayımladı.



CUMHURBAŞKANI GÜL:

“Bayramlar, barış, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleridir. Milletimiz sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Bunu tarihte hiçbir güç yok edemedi, sonsuza kadar da yok edemeyecek ve sarsamayacaktır.”

CUMHURBAŞKANI GÜL’ÜN BAYRAM MESAJI



BAŞBAKAN ERDOĞAN:

Bayramı kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi için ben doğrusu bir fırsat olarak görüyorum. Hep böyle görelim, zira bayramlaşmak barışmaktır, kucaklaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bayramlar sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir”

BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN BAYRAM MESAJI



CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU:

"Kardeşliğimizi, yardımlaşmamızı, dayanışmamızı pekiştirerek Bayrama geldik. Çünkü biz, tasada ve kıvançta ortağız. Biz birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Biliriz ki, bayramlar dayanışmadır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir, birliktir. Biliriz ki, bayramlar acılarımızı yüreğimize gömerek, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle,temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz kullanıldığı,gücün adaletinin değil, adaletin gücünün egemen olduğu,din, mezhep, dil, ırk, cinsiyet farkının gözetilmediği bayram gibi bayramlarda buluşmak dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın, yurtdışındaki gurbetçilerimizin, soydaşlarımızın, akraba toplulukların ve İslam dünyasının Kurban Bayramını kutluyor, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."


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