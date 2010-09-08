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Dünya

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ LEFKOŞA (A.A)

08 Eylül 2010 20:05

-LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ LEFKOŞA (A.A) - 08.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri kapsamında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında yaptığı görüşme sona erdi. Mülkiyetle ilgili detaylı önerileri ele alan ve 6 saati aşkın görüşen liderler ve heyetleri, cuma günü yeniden bir araya gelerek mülkiyeti görüşmeye devam edecek. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tarafların pazartesi günü sunulan mülkiyetle ilgili önerileri ele aldığını belirtti. Sorular üzerine, BM olarak her iki tarafın bir araya gelmesine yardımcı olduklarını ifade eden Downer, iki günlük yoğun görüşmelerin sorunun çözümüne nasıl bir etkisi olacağı yönündeki soru üzerine de, yoğunlaştırılmış görüşmelerin devam eden süreçte önemli olduğunu kaydetti. Daha önce Hristofyas ve KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında da yoğunlaştırılmış görüşmeler yapıldığını, Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığında ilerleme sağlandığını ifade eden Downer, beklentilerinin, zorlu bir konu olan mülkiyet başlığında da ilerleme sağlanması olduğunu söyledi.

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