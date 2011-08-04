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Dünya

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ LEFKOŞA (A.A)

04 Ağustos 2011 17:37

-LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ LEFKOŞA (A.A) - 04.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında yarın yapması öngörülen görüşme, Rum müzakere heyetinin talebi üzerine ertelendi. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamada, yarınki görüşmenin planlanmış yoğunlaştırılmış görüşme sürecinde öngörülen tatil sonrasına ertelendiği belirtildi, ancak bir sonraki görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Liderler, 7-23 Ağustos tarihleri arası tatil olmak üzere, 25 Temmuz ile 21 Ekim arasında 19 tam gün görüşme yapma üzerinde anlaşmıştı. Liderlerin, bu çerçevede tatil sonrasındaki ilk görüşmelerini 23 Ağustos'ta yapmaları öngörülüyor. BM tarafından yapılan açıklamada, Rum müzakere heyeti tarafından yapılan erteleme talebinin, Kıbrıs Türk müzakere heyeti ve BM tarafından olumlu karşılandığı da belirtildi. Yarınki liderler görüşmesinden sonra, 23 Ağustos'a kadar tatil arası verilecekti. Liderler, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında, 25,29 Temmuz ve 2 Ağustos'ta olmak üzere 3 görüşme yaptı. Görüşmelerde, Yönetim ve Güç Paylaşımı ana başlığı altındaki konular ele alındı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin gizlilik üzerinde anlaşılmış olasına rağmen Rum basını, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler yayımlamayı sürdürüyor. BM, görüşmelerde iki kez tarafları gizlilik konusunda uyardı. -HRİSTOFYAS RAHAT DEĞİL- Bu arada, Rum yönetiminde hükümet krizi sürüyor. Hristofyas ile Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan'ın, hükümet krizine çözüm bulmak amacıyla, dün yaptıkları üçüncü görüşmeden de sonuç çıkmamış ve taraflar yolunu ayırmıştı.

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