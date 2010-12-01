-LİDERLERİN DNA VERİLERİ İSTENMİŞ WASHINGTON (A.A) - 30.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Weikileaks belgelerinde belirtildiği üzere, "Amerikalı diplomatlara, yabancı liderlerin veya yetkililerin DNA'ları, biyometrik verileri gibi hassas şahsi bilgileri toplamaları yönünde gizli direktifler verildiğini" teyit ederken, bunun kaynağının bakanlık dışı olduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü P.J. Crowley, Wikileaks tarafından açıklanan belgeler arasında bulunan bu direktifler konusunda, "Dışişleri Bakanlığı dışından gelen bir talep" dedi ve bunun, diplomatları casus yapmadığını ifade etti. Sözcü, diğer hükümet organlarının, "istekler listesi" arasına, yabancı yetkililer hakkında bilgi edinilmesinin de aldığını belirtti. AP'nin haberine göre, üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu isteğin, "ülkenin istihbarat kuruluşlarının yöneticilerinden geldiğini" ifade etti. Öte yandan sözcü Crowley, Bakanlığın diplomatik yazışmaları içeren veri tabanının, ABD Hükümetinin bilgisayar ağıyla bağlantısının devre dışı bırakıldığını söyledi. Bu önlem de ABD yönetiminin diğer birimlerinin, ABD Dışişleri Bakanlığının gizli diplomatik yazışmalarına erişimine ciddi bir sınırlama getirilmesi anlamına geliyor. Sözcü, Wikileaks'de ortaya çıkan belgelerin de gösterdiği gibi, sistemin dışarıdan sızmaya karşı zayıf olduğunu, bu zafiyetin giderilmesine değin erişimin geçici olarak sınırlı tutulacağını ifade etti.