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Liderlerin bayram programları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşe bayramda da devam edecek

22 Haziran 2017 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ailesiyle İstanbul'da girecek.

Başbakan Binali Yıldırım, arife günü memleketi Erzincan'a gidecek ve hemşehrileriyle iftar yapacak. Bayramın birinci gününü de Erzincan'da geçirecek Yıldırım, ikinci gün ise Ankara'da bayramlaşma programına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe bayramda da devam edecek. Kılıçdaroğlu yürüşü sırasında mola verdiği yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, ilk gün bayram namazını Gazi Camisi'nde kılacak, ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Bahçeli, bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak. 

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bayramı Ankara'da geçirecek. Bayram namazını Hamidiye Camisi'nde kılacak Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü öğle namazından sonra parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda kılacak. Destici, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşma programına katılacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bayramda Ankara'da olacak. Aksakal, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ramazan Bayramı'ndaki adresi ise İstanbul olacak.

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