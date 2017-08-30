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Liderlerin bayram programı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmesi bekleniyor

30 Ağustos 2017 15:05

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu. 

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da olması planlanıyor. Başbakan Yıldırım'ın ise bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor.

Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ilk günü MİT tırları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'da olması bekleniyor.

Maltepe Cezaevi'ndeki ziyaret için Adalet Bakanlığına izin başvurusunda bulunan Kılıçdaroğlu, bu talebin olumlu karşılanması halinde Berberoğlu ile görüşerek, bayramını kutlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi.

Bahçeli  ve Destici Ankara'da 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Dergahı'nda kılacak. Destici, namaz sonrası BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden. 

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'da partililerle bayramlaşacak. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.

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