Liderlerin bayram programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da olması bekleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım da Ramazan Bayramının birinci günü İstanbul'da olacak.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Ankara’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda Ankara olacak liderlerden. Kılıçdaroğlu'nun bayramı ailesiyle başkentte geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramda başkentte olacak. Bahçeli, ikinci gün parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine iştirak edecek.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bayram programlarına ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

Destici ve Aksakal partililerle bir araya gelecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayram namazını Tacettin Dergahı'nda kılacak. Destici, ikinci gün genel merkezdeki bayramlaşma töreninde partililerle bir araya gelecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın ikinci günü parti genel merkezindeki bayramlaşma programına katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise Ramazan Bayramı'nda Kızılcahamam'da olacak.