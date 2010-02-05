Liderlerden tarihi anlaşma

T24- Kuzey İrlanda'nın emniyet ve yargı yetkilerinin Londra'dan Belfast'a devri konusunda bir süredir uzlaşamayan Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve Sinn Fein, devir sürecinin 12 Nisan'da başlaması konusunda anlaştı.





Birleşik bir İrlanda'yı savunan Sinn Fein'le, Kuzey İrlanda'nın İngiltere'nin parçası olmasını isteyen DUP arasındaki müzakereler 10 gündür sürüyordu.

Hillsborough Şatosunda, Kuzey İrlanda Birinci Bakanı DUP lideri Peter Robinson, Sinn Feinli İkinci Bakan Martin McGuinness ve İrlanda Başbakanı Brian Cowen ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Brown, şöyle konuştu:



"Elde edilen başarılar büyük olduğu kadar ilham verici de, ama bu başarı bize ait değil, bu an ve anlaşma, Kuzey İrlanda halkına ait... Uzun ve sorunlu bir hikayenin son bölümünü kapatıyoruz ve Kuzey İrlanda için yeni bir bölüm açıyoruz. On yıllardır süren şiddet ve görüşmelerin ardından bugün, geleceği güvence altına aldığımız gündür."



Tarihi önem atfedilen anlaşma ve devirle, Kuzey İrlanda'nın ilk kez bir Adalet Bakanı olacak. Adalet Bakanını belirlemek için çalışmalara ise gelecek pazartesi gününden itibaren başlanması bekleniyor. Anlaşmada, taraflar arasında sorun yaratan Protestan yürüyüşleri konusunda da yeni açılımlar bulunuyor.



Uzun ve hararetli görüşmelerin sonunda varılan anlaşma, emniyet ve yargı yetkilerinin bir an evvel Belfast'a devredilmesini isteyen Sinn Feinliler kadar, özellikle ülkedeki Protestan yürüyüşleri konusunda güvence isteyen DUP seçmenlerini de şimdilik tatmin edecek unsurları içeriyor.