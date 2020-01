Liderlerden bayram mesajları

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli bayram mesajı yayınladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayramların manevi ikliminin toplumun tüm kesimlerini sardığını ifade ederek, "Kurban Bayramının ülkemiz, halkımız, Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, yakın coğrafyamız başta olmak üzere yaşanan acıların sona ermesini, Türkiye 'de ve dünyada barış ve esenliğin hâkim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Mesajında Cumhurbaşkanı Gül, milleti manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içinde bulunduğumuzu belirterek, "Bayram'ın getirdiği ulvi değerlerin; bizleri bütünleştiren sıcak ve samimi duyguların; toplumun tüm kesimlerini kuşatmasını, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum" dedi.

‘Dinî bayramlar, insan olmanın erdemlerini güçlü bir şekilde hatırlatıyor’

Mesajında, "Bayramın ülkemiz, halkımız, Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, yakın coğrafyamız başta olmak üzere yaşanan acıların sona ermesini, Türkiye'de ve dünyada barış ve esenliğin hâkim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Herkesin yakınlarıyla birlikte, huzur içinde güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Bu duygularla bütün vatandaşlarımın Bayramını kutluyorum" diyen Cumhurbaşkanı Gül, toplumsal hayatımızın temel taşı olan dinî bayramların, sevgi, saygı, kardeşlik, barış gibi değerlerin yoğun bir şekilde hissedilmesine vesile olduğunu, diğer taraftan da insan olmanın erdemlerini güçlü bir şekilde hatırlattığını vurguladı.

‘Türkiye'nin başarıları göz kamaştırıcıdır’

Vatandaşlarımızın, bayramların anlam ve öneminin idraki içinde, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı daima ön planda tutacaklarına ve ihtiyacı olanlara sahip çıkacaklarına olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Gül şunları söyledi: "Güzel ülkemiz, kuruluşundan bu yana muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek ve en gelişmiş ülkelerin standartlarını hayatın her alanında geçerli kılmak için azimli bir gayretin içinde olmuştur. Ülkemizin başarıları çeşitli vesilelerle de ifade ettiğim gibi göz kamaştırıcıdır. Bugün Türkiye'nin küresel bir çekim merkezi haline gelmesi, yükselen bir merkez olarak gösterilmesi tesadüfi değildir."

‘Türkiye, büyük bir özgüvenle yarınlarına umutla bakıyor’

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, büyük bir özgüvenle, yarınlarına umutla baktığını, önümüzdeki süreçte barış, demokrasi ve ekonominin birbirini tamamlayan bir anlayışla ilerlemesi, reform sürecinin kararlılıkla devam ettirilmesinin bütüncül bir gelişmenin yolunu açacağını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirip, ülkemizi hedeflerine daha da yaklaştıracağını ifade etti.

‘Farklılıklarımıza saygı göstermeli, birlik ve dirliğimizi muhafaza etmeliyiz’

Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ülkemize ayak bağı olma mahiyeti taşıyan tüm sorunların üzerine cesaretle gidildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, "Burada önemli olan enerjimizi milletimizin beklentileri doğrultusunda harcamaktır.

Sorunlarımızı elbirliğiyle çözecek iradeye, imkanlara ve siyasi istikrar başta olmak üzere önemli avantajlara sahibiz. İhtiyacımız olan yegâne unsur; birbirimizi anlamak, farklılıklarımıza saygı göstermek, birliğimizi ve dirliğimizi her şart altında muhafaza etmek; kendimize, milletimize ve devletimize güvenmektir. İnancım odur ki, bu güç ve potansiyel, Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.

‘Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum’

Cumhurbaşkanı Gül, mesajının sonunda, bütün vatandaşların ve tüm İslam âleminin Bayramını tebrik ettiğini, yarınlarımızın teminatı çocukların gözlerinden öptüğünü kaydederek, "Bayram vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Kutsal Hac görevini ifa eden vatandaşlarımızın sağlıkla ülkemize dönmelerini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızdan trafikte daha dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını rica ediyorum. Sizleri sevgi, muhabbet ve en samimi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan bayram mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu toprakların ruhunda barış, kardeşlik ve dayanışma olduğunu belirterek “Kısa bir zaman önce, Milli Birlik ve Kardeşlik adımlarımızın bir yansıması, bir devamı olarak Demokratikleşme Paketi adını verdiğimiz bir çalışmayı açıkladık. Bu çalışmayla, bizler, milletimize layık olan birliği, bütünlüğü tekrar sağlamayı, Cumhuriyetimizi çok daha güçlü hale getirmeyi, ileri demokrasiyle taçlandırmayı, bize yaraşan, bize yakışan kucaklaşmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız, milletimizin sinesinde açılan yaraları sarmak, iyileştirmek, tedavi etmektir. Bu toprakları beraber işlediğimiz, bu vatanı birlikte kurduğumuz kardeşlerimizle, tekrar büyük Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şunları söyledi:

Huzur ve güven

“Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini ediyorum. Mübarek topraklarda Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin, Allah, ibadetlerini kabul etsin; Kâbe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de yaptıkları duaları makbul eylesin. Dünyanın her yerinde, bilhassa Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da, Gazze’de, Doğu Türkistan’da acı çeken, zulme uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzur, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum. Sevgi, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu bize içinde bulunduğumuz kadim medeniyetimizin, milletimize öncülük etmiş Şeyh Edebalilerin, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş Velilerin, Mevlanaların, Akşemseddinlerin bıraktığı kıymetli bir mirastır.

‘Nifak sokmak isteyenler var’

Hepimiz müşterek bir vatan toprağı üzerinde yaşıyor; müşterek bir inancı paylaşıyor, müşterek bir kaderi yaşıyoruz. 780 bin kilometrekare üzerinde özellikle her vatandaşımızla birlikte yola çıktık ve birlikte yol alıyoruz. Elbette milletimizin arasına nifak sokulmaya, kardeşliğimize çomak sokulmaya çalışıldığı zamanlar da oldu. Ama hamdolsun ki aziz milletimiz, her türlü badireyi, her türlü zorluğu aşmayı başardı.

‘Cesur ve tarihi adımlar’

Son 11 yıldan bu yana, Cumhuriyetimizin kazanımlarını güçlendirmek, milletimizin huzur ve refahını arttırmak, ülkemizi kalkındırmak, hepimizin iftihar edeceği daha demokratik, daha adil, daha güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu uğurda cesur ve tarihi adımlar attık, her biri devrim niteliğinde çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Bölgesinde ve dünyada güçlenmiş, bilimde, teknolojide, sanayide, iktisatta önder olmuş, uluslararası alanda söz sahibi bir Türkiye ancak gelişmiş demokrasiyle mümkün olabilir. Bizler, siz kardeşlerimizin, milletimizin güvenliği için, selameti için, huzur ve refahı için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız bizim gözümüzün bebeğidir, Türkiye’de yaşayan tüm bireyler bizim için değerlidir.

‘Pekiştirecek’

Biz onurlu bir milletiz. Bizi güçlü kılan, bizi bu günlere getiren, hiçbir zaman taviz vermediğimiz birlik ve beraberlik duygularımızdır. İnanıyorum ki mübarek kurban bayramı bu atmosferi daha da pekiştirecektir. Bu bayram vesilesiyle, ben milletimden sıla – i rahimi ihmal etmemelerini; yani yakınlarını, komşularını ziyaretlerini, dayanışmayı, hediyeleşmeyi ihmal etmemelerini istiyorum.

‘Sürücülere uyarı’

Bu vesileyle sürücülerimizin trafikte azami dikkat içinde olmalarını, ailelerine ve milletimize büyük acılar yaşatacak kazalara mahal vermemelerini önemli rica ediyorum. Özellikle bayramlara buruk giren şehitlerimizin yadigârlarını, kahraman gazilerimizi unutmayalım, onları bu müstesna günlerde yalnız bırakmayalım, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim.

‘Şehitlerimizi unutmayın’

Bu vesileyle eşsiz fedakârlıklarını bu vatan, bu millet varoldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize, bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyor, bu güzel bayram coşkusunun bütün gönülleri, bütün haneleri; gerek İslam dünyasında gerekse tüm dünyada şenlendirmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı bayram mesajında, "Müslümanın Müslümana kırdırılmadığı, ülkemizde kardeşlerin kucaklaştığı, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, özgürlüğün, hukukun, demokrasinin egemen olduğu bayramlar diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bayram mesajı şu şekilde:

"Ülkemizin ve bölgemizin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günümüzde Kurban Bayramını buruk ama geleceğe umutla, güvenle bakarak kutluyoruz. Gelecek bayramlarımızın bayram gibi karşılanması ve kutlanması için attığımız her adımın ve ağzımızdan çıkan her sözün, hem bayram ruhuna uygun olması, hem de giderek ağırlaşan sorunların çözümüne katkıda bulunması, kardeşliğe, yardımlaşmaya, dayanışmaya, paylaşmaya, demokrasiye ve barışa hizmet etmesi gerekir. Bu sorumluluk, bu duygu ve bu düşüncelerle, Müslümanın Müslümana kırdırılmadığı, ülkemizde kardeşlerin kucaklaştığı, dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barışın, özgürlüğün, hukukun, demokrasinin egemen olduğu bayramlarla, insanlık alemine, Müslüman dünyasına ve hepimize, refah, huzur, sağlık diliyor, Kurban Bayramımızı içtenlikle kutluyor, sevgiler saygılar sunuyorum."