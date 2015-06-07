Liderlerden 7 Haziran tweetleri

Sonuçları merekla beklenen genel seçimler öncesi parti liderleri son mesajlarını da Twitter üzerinden duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Her partiye eşit mesafedeyim ama gönlümde bir parti var” sözlerine atıfta bulunan bir tweet paylaştı. Bugün Sultanbeyli’de oy kullanan Demirtaş, "Halkların demokratik müşahitlerine kolay gelsin.Seçim yasağı nedeniyle gönlümdeki parti adını söyleyemiyorum, ama HDP olduğunu bilin istedim" dedi.