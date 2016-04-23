Liderlerden 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın Türkiye ve dünyadaki tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 96. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır. İstiklal Harbi esnasında aziz milletimiz bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşıp, Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. 23 Nisan 1920'de, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. TBMM, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir.

Türkiye'nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini çocuklarımız, gençlerimiz çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturacak, beklediğimiz büyük Türkiye'yi inşa edecektir. Biz çocuklarımıza güveniyoruz; bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkânları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.”

“23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktasıdır”

Başbakan Ahmet Davutoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Başbakanlık resmi internet sitesinden yayımlanan mesajında Davutoğlu, "İçte sorunlarını çözmüş; dışta saygınlığını pekiştirmiş güçlü bir ülke olma hedefiyle medeniyet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bütün gayemiz çocuklarımıza daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmektir" ifadelerini kullandı.

"Aziz vatandaşlarım, sevgili çocuklar" diyerek mesajına başlayan Davutoğlu, "Bugün ülkemizin her köşesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Bu vesileyle hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum. Bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920, ülkemizi işgale teşebbüs edenlerin karşısında, Türk Milletinin vatanına sahip çıkmak gayretiyle Milli İrade'yi hakim kıldığı gündür" şeklinde konuştu.

“Devletin bekası milli irade ile sağlanacaktır”

Davutoğlu, Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünü vurguladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen istiklal mücadelemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, vatanımızın kurtarılması ve Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaşmıştır. TBMM, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik prensiplerin ülkemizde geçerli kılınması sürecinde tarihi bir rol üstlendiği gibi bu gün de milli iradenin tecelligahıdır. Devletimizin temelleri atılırken 'Milli İrade' esas alınmıştır; bekası da 'Milli İrade' ile sağlanacaktır."

Başbakan Davutoğlu mesajında, "Türkiye'nin son 14 yılda kurduğu demokratik istikrarı korumak, millet iradesini en açık şekilde yönetime yansıtmak ve hukukun üstünlüğünü tam manasıyla hayata geçirmek büyük bir önem taşımaktadır" diyerek "TBMM'nin açılışının 96. yılında gururla ifade edebilirim ki Türkiye, her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. Demokrasimiz derinleşmekte, ekonomimiz istikrar içinde büyümektedir. İçte sorunlarını çözmüş; dışta saygınlığını pekiştirmiş güçlü bir ülke olma hedefiyle medeniyet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bütün gayemiz çocuklarımıza daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmektir" vurgusu yaptı.

Mesajında çocuklara hitap eden Davutoğlu, "Sevgili Çocuklar, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Bu gün sizin gününüzdür. Dünya çocuklarıyla beraber kutladığınız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe siz çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceği, yegane umudusunuz. Türkiye'yi yarınlara siz taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacaksınız. Sizlerin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Her hizmetimiz sizin içindir. İnanıyorum ki, insanlığın en büyük arzusu olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kaydetti.

“23 Nisan 1920’de başlayan yürüyüş sonsuza kadar devam edecektir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza özgür, adil ve barış içerisinde bir Türkiye bırakacağız. 23 Nisan 1920 tarihinde başlayan tarihi yürüyüş, sonsuza kadar devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan 1920'nin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu tarihte halkımız egemenliği kendi eline almış, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine başlamıştır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" ifadesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın, TBMM'nin sorumluluğu altında vatanın kurtarılması ve cumhuriyetin ilanıyla zafere ulaştığını anımsattı.

"Milletimizi bağlayan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgür ve hak sahibi vatandaş yapan, milletin büyük güçlüklerle elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimiz, kuruluş gününü çocuklara ve yeni nesillere armağan etmiştir." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, bu armağanın TBMM'nin ülkeye karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesi olduğunu vurguladı.

TBMM'nin, bağımsızlık ve özgürlüğe adanan cumhuriyeti, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkarmak, halkın hak ettiği imkanlara ve haklara sahip olmasını sağlamakla görevli olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi şan ve şerefle dolu olan TBMM, vatanımızın birliğine, halkımızın haklarına ve toplumsal barışımıza yönelen her tehdide karşı tarihi görevini daha güçlü şekilde yerine getirmelidir. Millet adına egemenlik yetkisini kullanan ve halkımız tarafından seçilen milletvekilleri her zaman bu görevin farkında olmalı, iradelerine hiçbir kişinin ipotek koymasına asla izin vermemelidir. TBMM bağımsızdır, özgürdür ve egemenlik yetkisini milletimiz adına kullanmakla yükümlüdür. Bu yetki hiç kimseye devredilemez veya bu yetki gasp edilemez. Milletimizin bin bir acı ve gözyaşı ile sahip olduğu egemenlik yetkisini gasp etmeye, cumhuriyetimizi unutturmaya veya demokrasiyi yok etmeye çalışan bütün odaklar hüsrana uğramaya mahkumdur. CHP, demokrasimize yönelen tüm tehditleri bertaraf ederek cumhuriyetimizi özgürlükçü demokrasiyle taçlandırma iradesine sahiptir. Çocuklarımıza özgür, adil ve barış içerisinde bir Türkiye bırakacağız. 23 Nisan 1920 tarihinde başlayan tarihi yürüyüş, sonsuza kadar devam edecektir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."