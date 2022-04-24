Liderler zirvesi öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı’ndan açıklama: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır

6 partinin bugünkü zirvesine ev sahipliği yapacak olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır. İktidar, safsata ve kara propoganda ile muhalefeti bölüp, masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e konuşan Uysal, "Toplantıda, ülke sorunlarını konuşup, çalışmalarda geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Daha önce trafoya kedi girdi, mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldı. Islak imza dikkate alınmadı. ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' denildi. Son yasa ile de seçim kurullarında, kıdemli hakim yerine hakimler arasında kura çekimini getirdiler. İstanbul'daki yerel seçimde endişeler zirve yaptı. Demokrasi hukuk, seçmen iradesi ve sandık güvenliği önemli gündem maddemiz olacak." dedi

Uysal şu ifadeleri kullandı:

"Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır. Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna. 6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var. Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgârlar eser. Sayın Bakan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan resmiyeti de olmaz.

İktidar yeni bir seçim yasası getirdi ve bu yasa Anayasa gereği bir yıl geçmeden yani 7 Nisan 2023'e kadar yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Ancak iktidar şartlara bakıp, kendisi için uygun göreceği bir tarihte de erken seçimi dayatabilir."